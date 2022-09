Ricette Fulvio Marino, pizza all’arrabbiata

Voglia di una pizza speciale? Ecco la ricetta della pizza all'arrabbiata di Fulvio Marino da E' sempre mezzogiorno

Dalle ricette di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno la ricetta della pizza all’arrabbiata. E’ la pizza del 30 settembre 2022, la pizza in teglia anche se è più una focaccia perché ben spessa. Ancora una volta Fulvio Marino ci suggerisce un’ottima ricetta per il fine settimana, è una pizza semplice da preparare ma è solo per gli adulti, perché ci sono aglio e peperoncino, è la pizza all’arrabbiata ma è diversa dalle solite. In cottura la pizza va condita solo con la passata di pomodoro e olio si oliva, poi aggiungiamo il resto. Ecco la ricetta della pizza in teglia di Fulvio Marino, la gustosa pizza con il peperoncino, all’arrabbiata.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Pizza all’arrabbiata

Ingredienti per l’impasto 1 kg di semola di grano duro, 700 g di acqua, 7 g di lievito fresco di birra, 22 g di sale, 50 g di olio evo

Per condire: 300 g di passata di pomodoro, 3 spicchi di aglio,1 mazzetto di prezzemolo, 50 g di capperi, peperoncino fresco, olio evo

Preparazione: nella ciotola versiamo la semola di grano duro e quasi tutta l’acqua, impastiamo velocemente e copriamo, lasciamo da parte 10 minuti. Adesso aggiungiamo il lievito fresco di birra sbriciolato con altra acqua e impastiamo, aggiungiamo il sale e l’acqua rimasta, completiamo l’impasto aggiungendo alla fine l’olio di oliva. Copriamo la ciotola e mettiamo in frigo per 12 ore.

Dividiamo l’impasto freddo in due parti, ci aiutiamo con un pochino di farina. Disponiamo i due panetti sulle due teglie che abbiamo ben unto con l’olio, copriamo e lasciamo lievitare 2 ore circa a temperatura ambiente. Solo dopo allarghiamo i due panetti fino al bordo delle teglie e condiamo con la passata di pomodoro e un po’ di olio di oliva. Mettiamo in forno 25 minuti circa a 250°.

Prepariamo la salsetta con prezzemolo fresco, capperi, olio di oliva e peperoncino, frulliamo il tutto, aggiungiamo l’aglio a pezzettini. Completiamo la pizza appena sfornata con la salsetta verde e tanto formaggio grattugiato.