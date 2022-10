Pane di Re Artù dolce e ripieno, la ricetta di Fulvio Marino

Ed ecco la ricetta del pane dolce di re Artù e come sempre le golosità che ci propone Fulvio Marino sono tutte da provare

Un pane dolce di Fulvio Marino è la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 19 ottobre 2022, la ricetta del pane di Re Artù. E’ una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno e come sempre le golosità che ci propone Fulvio Marino sono tutte da provare. Facciamo un impasto dolce, mettiamo in frigo e poi diamo la forma giusta, facciamo lievitare questo pane dolce ripieno di uvetta. La cottura con attenzione e completiamo con la glassa fatta con lo zucchero a velo, albume e succo di limone. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Fulvio Marino.

Pane di Re Artù ricetta Fulvio Marino – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina 0, 300 ml di latte, 10 g di lievito birra, 50 g di mandorle tritate, 60 g di zucchero moscovado, 6 g di sale, 75 g di burro, 3 bustine di zafferano, noce moscata, cannella

Per il ripieno: 100 g di uva passa

Per la ghiaccia: 150 g di zucchero a velo, 30 g di albume, succo di limone

Preparazione: nella ciotola versiamo prima la farina 0 e il lievito fresco sbriciolato, mescoliamo e aggiungiamo quasi tutto il latte, impastiamo e aggiungiamo lo zucchero, il latte, il sale. Ricordiamo di aggiungere lo zafferano che abbiamo sciolto in un pochino del latte previsto. Impastiamo e aggiungiamo le mandorle a pezzetti, la noce moscata e la cannella, se ci piacciono. Impastiamo e completiamo con il burro morbido che aggiungiamo a pezzi e in due o tre tempi. Copriamo e mettiamo in frigo per 4 ore circa.

Versiamo l’impasto freddo sul piano e stendiamo con uno spessore di circa 2 cm, otteniamo un rettangolo. Farciamo con l’uvetta e arrotoliamo il rettangolo, disponiamo il rotolo nello stampo da plumcake da 30×12 che abbiamo già imburrato. Copriamo e facciamo lievitare, deve raddoppiare il suo volume.

Dobbiamo fare un taglio al centro del dolce e poi mettiamo in forno a 220ç per 20 minuti, abbassiamo a 190° e cuociamo altri 15 minuti. Facciamo raffreddare. Prepariamo la glassa con zucchero a velo, alcune e poche gocce di succo di limone, versiamo sul pane freddo.