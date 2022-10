Maritozzi farciti, la ricetta di Gian Piero Fava

La favolosa ricetta dei maritozzi di Gian Piero Fava, il dolce goloso da E' sempre mezzogiorno

Che meraviglia i maritozzi E’ sempre mezzogiorno, la ricetta di Gian Piero Fava del 25 ottobre 2022. Fava suggerisce la ricetta dei maritozzi che poi farcisce con ripieni diversi. Possiamo fare il classico maritozzo con la panna che bagniamo con lo sciroppo al rum; possiamo fare i maritozzi con Nutella e panna o i golosi maritozzi al tiramisù. Per rendere davvero unica la ricetta E’ sempre mezzogiorno dei maritozzi il ripieno con la ricotta e i canditi. Non perdete questa e le altre ricette dolci con Antonella Clerici ogni giorno su Rai 1 a mezzogiorno, dal lunedì al venerdì. Ecco come si fanno i veri maritozzi, il dolce romano da copiare subito.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Maritozzi di Gian Piero Fava

Ingredienti per i maritozzi: 500 g di farina manitoba, 12 g di lievito di birra, 250 ml di acqua, 1 cucchiaino di malto, 85 ml di olio di semi, 95 g di zucchero, 2 uova, 6 g di sale, la scorza di 1 limone, ½ bacca di vaniglia

Per la bagna: 300 ml di acqua, 300 g di zucchero, 150 ml di rum

Per la farcitura classica: 250 ml panna montata, 100 gr di crema di nocciole, 40 g di zucchero a velo

Per la farcitura al tiramisù: 75 g di zucchero, 17 ml di acqua, 40 g di tuorli, 9 g di gelatina in fogli, 250 g di mascarpone, 250 g di panna montata, 4 caffè espressi, Cacao in polvere, Cioccolato fondente a scaglie

Per la farcitura ricotta e canditi: 400 g di ricotta, 80 g di canditi, 80 g di zucchero a velo, 1 vaschetta di fragoline di bosco, 1 mazzetto di menta

Preparazione: impastiamo la farina con il lievito di birra sbriciolato, il malto d’orzo, zucchero e i tuorli già sbattuti, aggiungiamo a filo l’acqua e solo dopo aggiungiamo anche il sale con un po’ dell’acqua prevista, la vaniglia e la scorza di limone grattugiata. Completiamo l’impasto con olio, equando è ben assorbito copriamo il panetto e facciamo lievitare nella ciotola a temperatura ambiente per circa 3 ore.

L’impasto ben lievitato lo dividiamo in panetti da 80 g, diamo già la forma un po’ allungata e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Copriamo con la pellicola, facciamo lievitare, devono raddoppiare il loro volume, sempre a temperatura ambiente.

Sbattiamo i due albumi tenuti da parte e spennelliamo i maritozzi, mettiamo in forno a 180° per circa 20 minuti, si devono ben dorare.

Facciamo ai maritozzi il classico taglio al centro sulla superficie e farciamo come suggerito con semplice panna montata o con Nutella e panna montata. Aggiungiamo anche lo zucchero a velo.

Se vogliamo la bagna facciamo lo sciroppo con zucchero e acqua a 121° e fuori dal fuoco aggiungiamo il rum.

Per la farcitura al tiramisù montiamo i tuorli con lo sciroppo di zucchero e acqua a 121°, poi uniamo la gelatina già ammollata e strizzata, montiamo e facciamo raffreddare. Aggiungiamo il tutto al mascarpone, amalgamiamo e uniamo la panna montata. Usiamo il caffè per bagnare i maritozzi e poi farciamo con la crema al tiramisù. Completiamo con cacao amaro in polvere e scaglie di cioccolato fondente.Per la farcia con la ricotta mescoliamo la ricotta setacciata con lo zucchero e farciamo i dolci, completiamo con i canditi, menta e fragoline di bosco. Ovviamente zucchero a velo.