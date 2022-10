Uno strudel di mele fatto con la pasta frolla, golosa ricetta di Barbara De Nigris

Da non perdere la ricetta dello strudel di frolla alle mele, la ricetta di Barbara De Nigris da E’ sempre mezzogiorno. Con la pasta frolla che accoglie il ripieno dello strudel di mele il dolce di Barbara De Nigris è ancora più goloso. Una farcia con le mele che facciamo prima marinare con più ingredienti ma nel ripieno dello strudel c’è anche un’idea furba, un composto a base di pane grattugiato, cannella e zucchero. Non mancano i pinoli, l’uvetta e il rum. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Ecco come Barbara De Nigris fa la sua pasta frolla con le ripieno alle mele.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Barbara De Nigris – Strudel di frolla alle mele

Ingredienti per la pasta frolla: 375 g di farina, 125 g di zucchero semolato, 250 g di burro, 1 uovo, 1 bustina di vanillina

Per il ripieno: 600 g di mele golden, 50 g di zucchero semolato, la scorza e il succo di ½ limone, 25 ml di rum, 40 g di uva sultanina, 20 g di pinoli, cannella, 70 g di pangrattato, 15 g di burro, un pizzico di cannella, 20 g di zucchero

Preparazione: lavoriamo il burro a pezzi con lo zucchero, solo dopo aggiungiamo l’uovo e la farina setacciata, la vaniglia e impastiamo, otteniamo il panetto che come sempre avvolgiamo nella pellicola, mettiamo in frigo almeno 30 minuti.

Passiamo al ripieno, sbucciamo le mele e tagliamo a fette sottile che facciamo marinare con la scorza di limone grattugiata, il suo succo, pinoli, zucchero, uvetta ammollata nel rum e la cannella, ovviamente amalgamiamo con delicatezza. Sciogliamo il pezzetto di burro nella padella e aggiungiamo il pane grattugiato e i 20 g di zucchero, anche qui un pizzico di cannella e facciamo dorare.Stendiamo la frolla ben fredda, otteniamo un rettangolo, ci aiutiamo disponendo sotto un foglio di carta forno. Al centro dello strudel disponiamo in un rettangolo metà del composto saltato in padella. Aggiungiamo sopra le mele e il resto del composto dorato. Ripieghiamo la frolla sul ripieno, chiudiamo anche le estremità e disponiamo sulla teglia con la chiusura messa verso il basso. Facciamo un foro in superficie e mettiamo in forno 45 minuti a 170°.