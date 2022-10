Da provare subito la ciambella glassata ai mirtilli di Natalia Cattelani

E’ da provare subito la ricetta dolce di Natalia Cattelani, la ricetta della ciambella glassata con i mirtilli, il dolce del 26 ottobre 2022 da E’ sempre mezzogiorno. Come sempre le ricette di Natalia Cattelani sono perfette perché prima di tutti le assaggia lei, sono ricette dolci semplici da preparare, perfette in tante occasioni. La ricetta della ciambella ai mirtilli di Natalia Cattelani è davvero ricca di gusto perché tra mandorle, confettura di mirtilli, mirtilli freschi e altro c’è davvero da impazzire per questo ciambellone. Possiamo usare lo stampo per ciambellone o lo stampo per chiffon cake ma facciamo attenzione ai vari passaggi della ricetta di Nat Cattelani. Ecco come si prepara un’ottima ciambella glassata con mirtilli.

Ricette dolci Natalia Cattelani – ciambella glassata ai mirtilli

Ingredienti per la ciambella: 400 g di farina 0, 120 g di burro, 180 g di zucchero, 3 uova, 1 tuorlo, scorza di 1 limone, 100 g di cioccolato bianco, 120 ml di latte, 1 cucchiaio di olio di semi, 1 bustina di lievito per dolci, 125 g di mirtilli, 1 cucchiaio di farina, 80 g di confettura di mirtilli

Per la glassa: 80 g di zucchero, 40 g di farina di mandorle, 5 g di amido di mais, 1 albume, 30 g di zucchero in granella

Per decorare: 30 g di mandorle pelate

Preparazione: se possibile usiamo le fruste elettriche e montiamo il burro ammorbidito con lo zucchero, abbiamo un composto simile a una crema a cui uniamo le uova intere e il tuorlo, montiamo ancora e solo dopo versiamo il cioccolato bianco che abbiamo sciolto a bagnomaria aggiungendo in quella fase anche un cucchiaio di olio. Mescoliamo il tutto, montiamo ancora e aggiungiamo la scorza di limone grattugiata, anche la farina setaccia con il lievito che uniamo in più tempi alternando con il latte. Abbiamo il nostro impasto liscio che versiamo nello stampo da ciambella già imburrato e infarinato o da chiffon cake.

Versiamo solo metà dell’impasto, al centro distribuiamo la confettura di mirtilli ma attenzione ad evitare i bordi altrimenti si attacca allo stampo. Aggiungiamo anche parte dei mirtilli freschi infarinati e copriamo con il resto dell’impasto. Aggiungiamo la glassa alle mandorle.

Per fare la glassa alle mandorle mescoliamo bene la farina di mandorle con zucchero, amido di mais e albume.

Sopra alla glassa disponiamo anche altri mirtilli, mandorle intere e granella di mandorle. Mettiamo in forno a 170° per 50 minuti.