Francesca Marsetti, la ricetta del biscottone

Un biscottone gigante diventa una torta perfetta, la ricetta dolce di E' sempre mezzogiorno

Una nuova ricetta dolce di Francesca Marsetti, il biscottone, la ricetta E’ sempre mezzogiorno del 27 ottobre 2022. Una base di pasta frolla, un disco farcito con la confettura di arancia fatta in casa in breve tempo, quindi due ricette in una. Il biscottone lo copriamo con un altro disco di frolla ma per creare un dolce che sia anche bello da vedere lo buchiamo in più punti. Zucchero a velo e fettine di arancia essiccate e il biscottone dolce di Francesca Marsetti è pronto. Non perdete queste e le altre ricette con Antonella Clerici ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Francesca Marsetti – biscottone

Ingredienti per il biscotto: 450 g di farina 0, 50 g di farina di mandorle, 200 g di zucchero a velo, 80 g di tuorli, 300 g di burro, 150 g di mandorle a lamelle, scorza di 1 limone, cannella, sale, zucchero a velo

Per la confettura: 1 kg di arance, 350 g di zucchero, 6 g di pectina, 30 g di succo di limone

Per decorare: fettine di arancia essiccata

Preparazione: versiamo la farina setacciata nella ciotola con la farina di mandorle, lo zucchero a velo, mescoliamo e aggiungiamo il burro a pezzetti già morbido, lavoriamo e aggiungiamo la scorza di limone grattugiata e la cannella, i tuorli e lavoriamo bene il tutto senza dimenticare un pizzico di sale. Avvolgiamo il panetto ottenuto nella pellicola e mettiamo in frigo, lasciamo per almeno 2 ore se possibile.

Stendiamo la frolla ben fredda spessa minimo 1 cm e otteniamo due dischi. Su uno dei due dischi facciamo dei buchi, Francesca ne fa 6, con due coppapasta di misure diverse, non troppo grandi. Spennelliamo il disco bucato con un po’ di acqua, aggiungiamo sopra le lamelle di mandorle e lo zucchero a velo. Mettiamo in forno i due dischi, quello semplice e quello con le mandorle, 170° per 20-25 minuti.

Per fare la confettura mettiamo nella pentola l’arancia sbucciata e senza semi tagliata a pezzi, con lo zucchero, il succo di limone, pectina e facciamo cuocere a fiamma media. La buccia invece ben lavata la tagliamo a bastoncini e sbollentiamo per pochi minuti in acqua, scoliamo bene e aggiungiamo alla confettura pronta, possiamo anche frullare il tutto.

Sul disco di frolla intero spalmiamo la confettura e copriamo con il disco bucato. Completiamo con fettine di arancia essiccate e zucchero a velo.