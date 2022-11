Ciambellone alle carote, la ricetta di Francesca Marsetti

Buonissimo il ciambellone alle carote, la ricetta dolce di Francesca Marsetti da E' sempre mezzogiorno

Che meraviglia il ciambellone alle carote di Francesca Marsetti, un dolce molto goloso e molto semplice da fare. La torta alle carote o ciambellone alle carote è la ricetta dolce di oggi 2 novembre 2022 da E’ sempre mezzogiorno. Francesca Marsetti ha pensato alla ricetta di un ciambellone semplice, perfetto da gustare ogni momento della giornata, anche a colazione. Se aggiungiamo il rum non va bene per i più piccoli, se ci sono dei bambini sostituiamo il liquore con il succo d’arancia. Non perdete questa ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno e le altre ricette del 2022 di Antonella Clerici e i suoi chef in cucina. Ecco la ricetta del ciambellone con le carote.

Ricette Francesca Marsetti E’ sempre mezzogiorno – Ciambellone alle carote

Ingredienti per l’impasto: 250 g di farina di mandorle, 250 g di carote, 150 g di zucchero, 80 g di fecola di patate, 20 ml di rhum, 10 g di lievito per dolci, 3 uova, scorza d’arancia

Per decorare: 100 g di zucchero, 100 ml di acqua, 2 carote, zucchero a velo

Preparazione: peliamo le carote e le tagliamo a pezzi, le tritiamo nel mixer, otteniamo una specie di purea. Nella ciotola versiamo il lievito per dolci e la fecola di patate, mescoliamo.

In un’altra ciotola montiamo le uova intere con lo zucchero semolato, otteniamo un composto spumoso, qui aggiungiamo le carote e mescoliamo, aggiungiamo adesso la farina di mandorle e mescoliamo bene. Uniamo il mix di fecola e lievito per dolci, aggiungiamo anche la scorza grattugiata dell’arancia e il rum. Possiamo anche evitare il liquore e sostituirli con il succo dell’arancia, lavoriamo il tutto e versiamo nello stampo per ciambellone che abbiamo già imburrato e infarinato. Mettiamo il tutto in forno per circa 35 minuti a 170°.

Prepariamo lo sciroppo versando lo zucchero e l’acqua nel pentolino, portiamo a bollore. Le due carote che abbiamo per la decorazione le tagliamo a striscioline, lo facciamo usando il pelapatate, le versiamo nello sciroppo e facciamo bollire 2 minuti, scoliamo e facciamo raffreddare, ben asciutte le passiamo nello zucchero semolato. Decoriamo il ciambellone fatto raffreddare con zucchero a velo, menta fresca e le carote cotte e zuccherate.