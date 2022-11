La ricetta della torta sfogliatella frolla, il dolce di Antonio Paolino per E' sempre mezzogiorno

Che golosa la ricetta della torta sfogliatella frolla di Antonio Paolino, il dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 7 novembre 2022. Come sempre Antonio Paolini mostra nel dettaglio tutti i passaggi delle sue ricette E’ sempre mezzogiorno. Il risultato è una meraviglia, una torta sfogliatella frolla. La frolla in genere è un dolce monoporzione, un dolce napoletano buonissimo. Antonio Paolino rende tutto più semplice e ci regala la ricetta per fare una torta sfogliatella frolla. Da non perdere questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fa la torta sfogliatella frolla vista nella cucina di E’ sempre mezzogiorno.

Torta sfogliatella frolla la ricetta di Antonio Paolino da E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la pasta frolla: 350 g di farina 00, 120 g di zucchero, 150 g di burro, 110 g di acqua, Un cucchiaino di estratto di vaniglia, Un pizzico di sale, un pizzico di ammoniaca per dolci in polvere

Per la farcia: 325 g di acqua, 100 g di semolino, 190 g di zucchero, 325 g di ricotta, 2 uova, 80 g di arancia candita, Buccia grattugiata di un’arancia

Per spennellare: 1 tuorlo, 20 g di latte – Per decorare: 2 Arance candite, 30 g di zucchero a velo

Preparazione: iniziamo dalla pasta frolla e facciamo ammorbidire il burro lo lavoriamo con lo zucchero, solo quando abbiamo un risultato tipo crema uniamo la farina, la vaniglia, il sale e l’ammoniaca per dolci in polvere, solo un pizzico. Impastiamo velocemente, avvolgiamo il panetto nella pellicola e mettiamo in frigo.

Intanto, passiamo alla farcia e versiamo l’acqua nella pentola, portiamo quasi a bollore e aggiungiamo a pioggia il semolino, mescoliamo e mettiamo suo fuoco per circa 5 minuti, mescoliamo sempre, otteniamo un composto asciutto che versiamo nella ciotola, Aggiungiamo lo zucchero, mescoliamo e uniamo la scorza grattugiata di arancia, la ricotta e le uova intere, mescoliamo subito, anche con le fruste se riusciamo, otteniamo una crema che completiamo con oi canditi.

Stendiamo la frolla fredda, ne utilizziamo 2/3 e otteniamo uno spessore di mezzo cm. Foderiamo con questo lo stampo di 26 cm di diametro o poco più grande. Abbiamo il guscio di frolla, fondo e bordi. Versiamo la farcia e livelliamo. Con il resto della pasta frolla facciamo le strisce non troppo larghe, le intrecciamo e disponiamo sulla torta. Spennelliamo con il tuorlo sbattuto con un po’ di latte, mettiamo in forno 45 minuti a 180°, facciamo raffreddare benissimo e completiamo con lo zucchero a velo e arance candite.