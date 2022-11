Bauletti del buongiorno, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta dei golosi bauletti per una colazione perfetta, la ricetta di Fulvio Marino dei bauletti del buongiorno da E' sempre mezzogiorno

Con le nuove ricette di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno facciamo i bauletti del buongiorno. I bauletti ripieni di cioccolato o di frutti di bosco ma possiamo anche scegliere altri ripieni, come la Nutella, la crema, la marmellata. Come sempre le ricette dolci di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno sono spiegate nel dettaglio, passaggio dopo passaggio. 12 ore in frigo e poi 2 ore di lievitazione a temperature ambiente, prepariamo quindi l’impasto per i bauletti E’ sempre mezzogiorno il giorno prima. Ecco la ricetta dell’8 novembre 2022 di Fulvio Marino per una colazione e una merenda perfette.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Bauletti del buongiorno di Fulvio Marino

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 200 g di uova, 100 g di acqua, 90 g di zucchero, 10 g di sale, 9 g di lievito di birra,125 g di burro

Per farcire: 150 g di gocce di cioccolato, 150 g di frutti bosco

Per la glassa: 180 g di zucchero a velo, 90 g di farina di mandorle, 90 g di amido di mais, 90 g di albume, granella di zucchero

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, le uova sbattute, metà dell’acqua e il lievito di birra sbriciolato, impastiamo e aggiungiamo lo zucchero, altra acqua e proseguiamo con l’impasto. Solo dopo aggiungiamo il sale e l’acqua avanzata, impastiamo ancora e per completare uniamo il burro morbido in due tempi. Copriamo l’impasto e mettiamo 12 ore in frigo.

Dividiamo l’impasto freddo in panetti rettangolari, al centro creiamo un incavo che farciamo con gocce di cioccolato o con frutti di bosco. Richiudiamo i panetti, attenzione al ripieno, diamo la forma di bauletti. Disponiamo con la chiusura verso il basso, sulla teglia foderata con la carta forno e copriamo, facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente.

Prepariamo la glassa lavorando bene lo zucchero a velo con la farina di mandorle, amido di masi e albume, usiamo il mixer per un risultato perfetto. Spennelliamo i bauletti lievitati con la glassa, completiamo con la granella di zucchero e mettiamo in forno 10 minuti a 180°.