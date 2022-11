Cravatte svizzere, il dolce alla crema di Fulvio Marino

Un dolce alla crema di Fulvio Marino, la ricetta delle cravatte svizzere ripiene, golose

Che buone le cravatte svizzere di Fulvio Marino, il dolce ripieno di crema pasticcera e gocce di cioccolato proposto nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. La ricetta delle cravatte con la crema di Fulvio Marino è davvero molto semplice, occorre però cura per preparare l’impasto e pazienza per i vari passaggi della lievitazione. Le cravatte farcite con la crema di E’ sempre mezzogiorno sono perfette per la colazione e per la merenda, di certo una colazione golosa e ricca. Non perdete questa e le altre ricette in tv di Fulvio Marino ogni giorno a mezzogiorno dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Cravatte svizzere ricetta dolce alla crema di Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto 500 g di farina 0 forte, 100 g di uova,100 g di acqua, 100 g di latte, 90 g di zucchero, 10 g di sale, 10 g di lievito di birra, 80 g di burro

Per il ripieno: Crema pasticcera, Gocce di cioccolato

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, le uova già sbattute a parte, il lievito di birra fresco sbriciolato, il latte e gran parte dell’acqua, impastiamo. Poi aggiungiamo lo zucchero e un po’ di acqua, impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Adesso impastiamo a lungo, anche 10 minuti, poi aggiungiamo il burro morbido ma in più tempi. Completato l’impasto copriamo e mettiamo 8 ore in frigo.

Stendiamo l’impasto freddo, usiamo il mattarello, otteniamo un rettangolo spesso mezzo cm. Su metà del rettangolo spalmiamo la crema, aggiungiamo le gocce di cioccolato e ripieghiamo l’altra metà sulla crema. Tagliamo il rettangolo in rettangoli di 5 cm circa utilizzando tutta la lunghezza. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e copriamo, facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente e poi 1 ora in frigo. Mettiamo in forno a 180° per circa 18 minuti.