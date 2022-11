Torta di mele americana, ricetta apple pie di Zia Cri

La ricetta della torta di mele americana di Zia Cri, una delizia unica

Che buona la torta di mele americana di Zia Cri, la ricetta di Cristina Lunardini della apple pie. Una crostata o una torta di mele, di certo non è la classica torta che prepariamo per la famiglia. E’ una ricetta americana, la farcia è piena di cubetti di mele conditi con zucchero, zenzero, limone, burro, cannella, sale e altro ancora. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Zia Cri, quelle che suggerisce quando è presente nalla cucina di E’ sempre mezzogiorno. Prepariamo la base e la copertura per la apple pie ci Zia Cri e poi mettiamo in frigo, intanto facciamo il ripieno che è velocissimo, una farcia di mele ben condite. Un’ora circa in forno e la torta americana è pronta per essere gustata. Ecco la ricetta del 24 novembre 2022.

Ricette dolci Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Apple pie

Ingredienti per l’impasto: 320 g di farina 00, 220 g di burro, 3 g di sale, 30 g di zucchero,100 ml di acqua fredda

Per la farcia: 1,2 kg di mele Granny Smith,100 g di zucchero,1 cucchiaio farina, 1 cucchiaio amido di mais, 50 g di burro fuso, il succo di 1 limone, la scorza di ½ limone, cannella, zenzero, sale

Per lucidare: 1 tuorlo, acqua, zucchero

Preparazione: nella ciotola lavoriamo il burro freddo a pezzetti con la farina, otteniamo un composto sabbioso, uniamo il sale, lo zucchero e l’acqua fredda, lavoriamo ancora il tutto e otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola per alimenti e mettiamo in frigo per almeno 1 ora.

Passiamo alla farcia: laviamo le mele, le sbucciamo, tagliamo a dadini e condiamo con cannella, zucchero, zenzero, sale, scorza di limone grattugiata, succo di limone, burro fuso, farina e amido di mais, mescoliamo bene e copriamo la ciotola che mettiamo in frigo per 30 minuti.

Stendiamo l’impasto ben freddo e otteniamo due dischi spessi meno di mezzo cm. Disponiamo un primo disco nella tortiera imburrata, bucherelliamo e versiamo la farcia. Il centro del ripieno deve formare una cupoletta. Copriamo con il disco di impasto, sigilliamo i bordi ma facendo uscire l’aria. Spennelliamo con il tuorlo sbattuto con un po’ di acqua e completiamo con lo zucchero. Facciamo una incisione al centro della torta, più tagli centrali, e mettiamo in forno a 180° per meno di 1 ora, controlliamo la cottura.