Torta di noci meringata, la ricetta di Daniele Persegani

Una torta con guscio di pasta frolla, ripieno alle noci e meringa, la ricetta della torta di noci meringata di Daniele Persegani

Un’altra ricetta dolce di Daniele Persegani, la ricetta della torta di noci meringata. Non è una semplice torta di noci perché nella puntata di oggi 1 dicembre 2022 di E’ sempre mezzogiorno Daniele Persegani ci ha deliziato con una torta composta da un guscio di pasta frolla, un ripieno alle noci e infine la meringa. Va tutto in forno, la preparazione di questa torta alle noci di Daniele Persegani per E’ sempre mezzogiorno non è complicata. Partiamo dalla pasta frolla che abbiamo già in frigo e poi il seguito è davvero semplice. Ecco dalle nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno la torta noci e meringa di Persegani.

Ricette Daniele Persegani – Torta di noci meringata

Ingredienti: 350 g di pasta frolla, 150 g di farina, 100 g di fecola, 120 g di burro morbido, 250 g di zucchero, 4 uova, 150 g di gherigli di noci, ½ bicchiere di latte, 1 bustina di lievito per dolci, 1 bustina di vanillina, 3 cucchiai di cognac

Preparazione: dividiamo 3 tuorli da 3 albumi. Gli albumi li montiamo con metà dello zucchero, lavoriamo fino ad ottenere un composto lucido e ben fermo, la meringa.

A parte tritiamo le noci, una metà molto fine, il resto lo tritiamo in modo grossolano. In una ciotola mettiamo il burro ammorbidito con lo zucchero avanzato, l’altra metà, lavoriamo il tutto e aggiungiamo i 3 tuorli e anche l’uovo intero, lavoriamo e aggiungiamo il latte, il cognac, le noci tritate fini, la vaniglia, amalgamiamo e aggiungiamo la farina e il lievito setacciati. Lavoriamo bene il tutto.

Abbiamo la pasta frolla già pronta, ben fredda, la stendiamo a uno spessore minore di mezzo cm. Nello stampo imburrato e infarinato o foderato con la carta forno disponiamo la frolla. Versiamo sulla frolla il composto appena preparato, livelliamo il ripieno e completiamo con le noci tritate in modo grossolano. A cucchiaiate aggiungiamo anche la meringa. Mettiamo in forno per 45 minuti a 170°. Facciamo raffreddare, sformiamo e gustiamo la torta di noci.