Ricette dolci Fulvio Marino: occhi di bue

Un dolce che piace a tutti, gli occhi di bue con la ricetta perfetta di Fulvio Marino

E’ da non perdere la nuova ricetta dolce di Fulvio Marino per fare gli occhi di bue, i dolci di oggi 16 gennaio 2023 di E’ sempre mezzogiorno. E’ una delle ricette che possiamo fare sempre, d’estate e di inverno, magari cambiamo il ripieno ma sono sempre dolci perfetti per tutti. Come sempre le ricette di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno sono spiegate con grande cura, le dosi sono perfette. Non ci resta che provare dopo pizze, focacce, pane e altri dolci anche questa ricetta per fare gli occhi di bue, i dolci ripieni di marmellata, di Nutella o di altro tipo di crema, anche quella al pistacchio. Ecco la golosa ricetta di Fulvio Marino per voi.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Occhi di bue dolci

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina 0 forte, 3 uova, 75 g di acqua, 75 g di latte, 90 g di zucchero, 10 g di sale, 10 g di lievito di birra, 50 g di burro

Per farcire: 200 g di marmellata di arance, zucchero a velo

Preparazione: versiamo nella ciotola la farina 0 forte, le uova che abbiamo già sbattuto a parte, il latte e mescoliamo. Adesso possiamo aggiungere il lievito fresco di birra sbriciolato, lo zucchero e quasi tutta l’acqua fredda. Impastiamo il tutto, lo facciamo a lungo, almeno 7 minuti, poi aggiungiamo il sale fino e l’acqua avanzata, impastiamo ancora per un po’ di tempo e solo alla fine aggiungiamo il burro morbido a pezzi. Lo aggiungiamo però in più tempi, così si assorbirà nel modo corretto. Copriamo la ciotola e mettiamo in frigo per circa 12 ore.

Versiamo l’impasto freddo sul tavolo, lo stendiamo e otteniamo uno spessore di 3 o 4 mm. Ritagliamo dei discetti del diametro di 10 cm che disponiamo sulla teglia già foderata con la carta forno. Metà dei discetti li lasciamo interi, l’altra metà dobbiamo ritagliamo il centro con un discetto più piccolo. Sui biscotti interi mettiamo al centro un po’ di marmellata, quella di arance o quella che preferiamo. Adagiamo sopra i dischetti con il centro vuoto. Abbiamo i nostri biscotti ripieni che facciamo lievitare 1 ora. Spennelliamo con l’uovo e mettiamo in forno circa 15 minuti a 180°.