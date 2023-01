Biscottone all’olio, la ricetta dolce di Natalia Cattelani

Biscottone all'olio di Natalia Cattelani, la golosa ricetta dolce dalla cucina di E' sempre mezzogiorno

E’ una delle nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno di oggi 17 gennaio 2023 da provare subito, la ricetta del biscottone all’olio. E’ la ricetta dei biscotti con la marmellata di Natalia Cattelani. E’ la ricetta dolce perfetta per la colazione e la merenda di tutta la famiglia. Come sempre Natalia Cattelani con le sue ricette E’ sempre mezzogiorno ci regala le dosi perfette e i passaggi più semplici. L’impasto a due colori con il cacao amaro in polvere e la farina di mandorle, poi il ripieno di marmellata di albicocche e di ciliegie, ma possiamo scegliere anche altro. Non perdete questa e le altre nuove ricette con Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Natalia Cattelani – Biscottone all’olio

Ingredienti: 200 g di farina 0, 30 g di mandorle, 2 cucchiaini di lievito per dolci, 1 uovo, 1 tuorlo, 8 g di cacao amaro, 80 g di zucchero, 60 g di olio evo, la scorza di 1 limone, 150 g di confettura di albicocche, 150 g di confettura di ciliegie

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0, lo zucchero semolato e al centro l’uovo intero e il tuorlo, sbattiamo con la forchetta e poi iniziamo a lavorare con la farina aggiungendo anche il lievito per dolci e l’olio di oliva. Possiamo anche sostituire l’olio con il burro. Impastiamo bene il tutto e dividiamo a metà l’impasto; in uno aggiungiamo il cacao amaro in polvere, nell’latro la farina di mandorle con la scorza di limone grattugiata. Impastiamo i due panetti separati.

Dai due panetti otteniamo due cilindri ma teniamo da parte 1/3 di impasto per entrambi i panetti. Disponiamo entrambi sulla teglia foderata con la carta forno e li stendiamo con le mani, otteniamo uno spessore di circa 1 cm con la forma simile alla foto. Il bordo dovrà essere un pochino più alto. Sull’impasto al cacao spalmiamo la marmellata di albicocche, sull’altro quella alle ciliegie.

Dagli impasti rimasti otteniamo le striscette che posizioniamo sul biscottone. Mettiamo in forno a 180° massimo per circa 20 minuti. Facciamo raffreddare e tagliamo a fette, così abbiamo i biscottoni ma possiamo anche lasciare il biscottone intero.