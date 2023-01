Ricette di Sal De Riso: charlotte alle pere

La golosa charlotte di pere, la ricetta di Sal De Riso che possiamo fare tutti

Che buona la charlotte di pere di Sal De Riso e che bella decorata nel modo proposto in cucina con Antonella Clerici. Tra le nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno aggiungiamo la torta con crema e pere di Sal De Riso, Abbiamo solo il pan di Spagna già pronto ma il giro torta di savoiardi Sal De Riso ci mostra come si prepara. Per fare la charlotte di pere E’ sempre mezzogiorno servono un bel po’ di ingredienti, non perdiamo quindi tutta la preparazione iniziando proprio dai savoiardi e poi proseguiamo con la crema. Seguiamo nel dettaglio la ricetta della charlotte di pere di Sal De Riso, la golosa torta di pere perfetta in mille occasioni. Ecco la ricetta dolce con le pere.

Ricette Sal De Riso E’ sempre mezzogiorno – Charlotte di pere

Ingredienti: 2 dischi di pan di Spagna, bagna al distillato di pere

Savoiardi: 200 g di tuorli, 90 g di zucchero, 280 g di albumi, 75 g di zucchero, 130 g di farina, 45 g di fecola di patate, vaniglia

Crema: 100 g di tuorli, 100 g si zucchero, 13 g di amido di riso, 330 ml di latte, vaniglia, 300 g di pere fresche frullate, 100 g di pere fresche a cubetti, 50 g di distillato di pere, 8 g di gelatina in polvere, 32 ml di acqua, 350 g di panna montata non zuccherata

Per decorare: pere sciroppate, gelatina neutra, 1 pera, decori in cioccolato

Preparazione: iniziamo dai savoiardi e montiamo a neve gli albumi con 75 g di zucchero. A parte, sbattiamo i tuorli con 90 g di zucchero e la vaniglia, aggiungiamo a filo agli albumi montati e montiamo ancora. Setacciamo per due volte la farina con la fecola e uniamo al composto, lavoriamo bene e versiamo in una sacca da pasticcere con bocchetta liscia. Su una teglia foderata carta forno, creiamo il giro torta fatto con il composto. Spolveriamo con zucchero semolato e con lo zucchero a velo. Cuociamo in forno 190° per 15 minuti.

Per la crema scaldiamo latte e vaniglia. Lavoriamo i tuorli con lo zucchero, uniamo amido e poi versiamo nel latte caldo, mettiamo sul fuoco, mescoliamo fino a fare addensare. Togliamo dal fuoco e uniamo la purea di pera ben calda, la gelatina sciolta in acqua e poi la pera tagliata a dadini, amalgamiamo e facciamo intiepidire. Aggiungiamo la panna semimontata senza zucchero.

Nella tortiera disponiamo ai lati i savoiardi, il giro torta, sul fondo disponiamo il disco di pan di Spagna che bagniamo con il distillato di pere. Versiamo la crema, un altro disco di pan di Spagna che bagniamo ancora e poi altra crema. Mettiamo nel congelatore. Sformiamo la torta e completiamo con le pere sciroppate, quindi con la gelatina per lucidare il tutto.