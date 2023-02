Ciambella con mandarini, la ricetta di Zia Cri

Che ciambellone goloso, la ricetta della ciambella con i mandarini di Zia Cri da E' sempre mezzogiorno

La ricetta della ciambella ai mandarini tardivi è la ricetta del dolce di Cristina Lunardi, la ricetta di Zia Cri del 2 febbraio 2023 per E’ sempre mezzogiorno. Un ciambellone con i mandarini ma non è il solito ciambellone al profumo di agrumi Nella sua ricetta della ciambella di mandarini tardivi Zia Cri mostra come si fa la glassa, lo sciroppo e come si cuociono le fette di mandarino in acqua e zucchero. Yogurt, farina di mandorle, burro, uova, zucchero, il pizzico di sale che non deve mai mancar e pochi altri ingredienti ed ecco che la ciambella ai mandarini o ciambellone ai mandarini è pronto da mettere in forno. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Zia Cri, le ricette dolce E’ sempre mezzogiorno.

Ingredienti per la glassa: 5 mandarini tardivi, 300 g di zucchero, 150 ml di acqua

Per l’impasto: 150 g di burro, 150 g di zucchero, 3 uova, 150 g di farina di mandorle, 100 g di farina 00, 10 g di lievito per dolci, 150 g di yogurt bianco, sale

Preparazione: iniziamo dallo sciroppo da fare con acqua e zucchero che versiamo nella pentola. Tagliamo i mandarini a fette spesse mezzo cm e quando lo sciroppo bolle versiamo le fette, lasciamo sobbollire per 10 minuti, poi sgoccioliamo sulla griglia le fette. Però facciamo bollire ancora lo sciroppo che si deve ridurre fino a diventare di consistenza simile al miele, così abbiamo la glassa.

Imburriamo lo stampo per ciambella e disponiamo due strisce di carta forno a croce. Adagiamo sopra le dette di mandarino sgocciolate, copriamo tutto il fondo cercando anche di sovrapporre le fette di mandarino.

Nella ciotola montiamo il burro con lo zucchero, uniamo le uova a filo (già sbattute con un pizzico di sale). A parte mescoliamo tutte le polveri e versiamo nella ciotola alternando con lo yogurt. Versiamo tutto nello stampo e mettiamo in forno a 170° per 40 – 50 minuti. Togliamo dal forno e facciamo intiepidire. Capovolgiamo la torta sul vassoio, togliamo la carta, glassiamo con lo sciroppo caldo.