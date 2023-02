I migliori 5 dolci siciliani da gustare e preparare per Carnevale

Quali sono i dolci siciliani più buoni da preparare per il Carnevale? Ecco 5 ricette

Cosa non deve assolutamente mancare a Carnevale in Sicilia? Ma naturalmente i dolci, che in questo periodo dell’anno diventano veri e propri protagonisti della festa.

Le ricette sono molte, ma quali sono i 5 dolci più rappresentativi del Carnevale nella nostra regione?

Chiacchiere ripiene

Le chiacchiere sono un dolce tipico del Carnevale in tutta Italia. In alcune regioni vengono chiamate anche crostoli o bugie. In Sicilia però questo dolce ha una marcia in più, infatti ai siciliani piace gustarle ripiene.

Le migliori sono quelle con all’interno la ricotta e magari qualche goccia di cioccolato. Si possono acquistare un po’ ovunque in questo periodo, ma le più gustose sono spesso, quelle fatte in casa.

La ricetta richiede ingredienti semplici, come farina, uova, latte, zucchero e naturalmente ricotta.

La pignolata

Queste palline fritte ricoperte di miele, sono una vera delizia per il palato. Una volta assaggiata la prima, non si vorrebbe mai smettere.

Il nome sembra essere nato perché, una volta poste sul vassoio, le palline sembrano formare una pigna. La ricetta probabilmente è stata inventata da un gruppo di suore, alla ricerca di un dolce, semplice da preparare ma gustoso, da offrire ai fedeli quando partecipavano alle celebrazioni.

Queste palline fritte sono molto amate dai bambini, sia per la forma, sia perché spesso vengono preparate in famiglia e loro vengono coinvolti in questa attività.

Sfinci

In Sicilia quando si parla di Carnevale non si può non provare la voglia di gustare gli sfinci. Palline fritte soffici e super deliziose. Tra le dita sembra di avere una spugna, e il loro nome infatti, potrebbe essere stato creato dal termine latino ‘spongia’ o forse da quello arabo ‘isfang’, che significa appunto spugna.

Esistono numerose ricette degli sfinci dalle più semplici con acqua e farina, a quelle più particolari che usano patate o riso. Nell’impasto può essere aggiunto miele o cannella. L’importante è che il risultato sia una frittella morbida e spugnosa.

Ciambelle fritte

Le ciambelle fritte palermitane sono il dolce perfetto per ogni festa e non possono sicuramente mancare a Carnevale, il periodo dedicato agli eccessi, anche alimentari, prima della quaresima.

Il posto migliore dove gustare questo dolce? Ma ovviamente la zona di Palermo, che offre una ricetta unica di ciambelle e famosa in tutta Italia.

In Sicilia si possono mangiare in ogni momento della giornata. Perfette per la colazione, ma anche come snack pomeridiano.

Teste di Turco di Castelbuono

Un dolce di origine araba che viene preparato in questo periodo dell’anno nell’area di Castelbuono. Sembra che sia stato ideato dai cittadini di questo borgo, in provincia di Palermo, per festeggiare la liberazione dagli Arabi e la vittoria dei Normanni.

Si tratta di un dessert al cucchiaio, la cui preparazione è più complessa rispetto a quelli precedenti. La sua caratteristica? La presenza di sfoglie fritte tra uno strato e l’altro di crema.

Il carnevale siciliano è uno dei più gioiosi, colorati e divertenti di tutta Italia. Ma ciò che lo rende unico è il suo forte legame con la tradizione. I dolci rappresentano al meglio questo spirito goliardico e la profonda connessione che la regione ha con il suo passato.

Oltre a questi 5 dolci si possono trovare in questo periodo molte prelibatezze come le Crespelle di riso di Catania o le Cassatelle di ricotta fritte. E poi se non sapete proprio cosa scegliere potete sempre ordinare un cannolo siciliano ripieno di ricotta. Un dolce, che anche se non è tipico del Carnevale riesce sempre a far sorridere e a creare un’atmosfera di festa.