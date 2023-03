Berlingozzo, la ricetta del goloso dolce di Federico Fusca

E' buonissimo il berlingozzo, il dolce che ha preparato Federico Fusca, una delle ricette E' sempre mezzogiorno

Che buono il berlingozzo, la ricetta di oggi 16 Marzo 2023 di Federico Fusca. È una delle nuove ricette dolci di E’ sempre mezzogiorno, è la ricetta di un dolce tipico di Pistoia e Federico Fusca in pochi passaggi mostra tutta la preparazione del berlingozzo. Per fare il berlingozzo dolce possiamo utilizzare lo stampo per il ciambellone ma anche quello per la chiffon cake. Preparare l’impasto per il berlingozzo è davvero molto semplice, gli ingredienti sono farina, fecola, zucchero, uova, burro, latte, lievito, poi aggiungiamo anche gli aromi, se non piace l’anice possiamo anche evitare. Non perdete queste e le altre ricette dolci di Antonella Clerici e Federico Fusca. Appuntamento come sempre alle 12 su Rai Uno con E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Federico Fusca E’ sempre mezzogiorno – Berlingozzo dolce

Ingredienti per il berlingozzo: 300 g di farina 00, 50 g di fecola, 200 g di zucchero, 5 uova, 120 g di burro, 100 ml di latte,16 g di lievito per dolci, 30 g di essenza di anice, 1 scorza di arancia grattugiata, 1 scorza di limone grattugiato, sale

Per la crema al cioccolato: 300 g di cioccolato fondente, 300 ml di panna

Per decorare: zucchero a velo, codette colorate

Preparazione: montiamo le uova con lo zucchero. lo facciamo con le fruste e dobbiamo ottenere un composto chiaro e spumoso, quindi ci vorrà qualche minuto. Setacciamo la farina con la fecola e il lievito per dolci, versiamo nelle uova montate e mescoliamo con la spatola, Aggiungendo anche il latte, l’essenza di anice, il burro fuso. Amalgamiamo bene il tutto e otteniamo un composto omogeneo. Aggiungiamo anche la scorza grattugiata di limone e di arancia. Utilizziamo uno stampo per ciambellone che dobbiamo imburrare e infarinare. Versiamo tutto il composto, livelliamo e mettiamo in forno statico a 180 ° per circa 35 minuti, controlliamo la cottura.

Per la crema al cioccolato versiamo la panna nel pentolino, scaldiamo bene ma non portiamo a bollore. In una ciotola versiamo il cioccolato fondente tritato e qui versiamo la panna bollente, mescoliamo e facciamo sciogliere il cioccolato. Facciamo raffreddare.

Togliamo la torta dal forno, la facciamo intiepidire e poi sformiamo il dolce. Disponiamo il dolce sulla grata e facciamo raffreddare, solo dopo versiamo sopra la crema al cioccolato. Completiamo il berlingozzo con codette colorate.