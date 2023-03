Taralli dolci, la ricetta di Antonella Ricci

Taralli dolci, i golosi taralli con la glassa di zucchero preparati da Antonella Ricci. La ricetta da E' sempre mezzogiorno

Buonissimi e golosi i taralli dolci di Antonella Ricci. Sono i taralli di E’ sempre mezzogiorno della puntata del 27 marzo 2023, sono i taralli con la glassa, i taralli pieni di zucchero, bianchi, buonissimi. Il liquore all’anice è l’aroma tipico di questi taralli ma se non piace possiamo anche evitarlo, magari possiamo sostituire l’anice con altro. Fare la glassa poi è molto semplice, basta seguire tutto nel dettaglio, tutti i passaggi della ricetta di Antonella Ricci e avremo anche noi degli ottimi taralli con la glassa da servire. Da servire solo quando la glassa si raffredda del tutto. Ecco la ricetta di Antonella Ricci per i dolci E’ sempre mezzogiorno, la ricetta dei taralli.

Ricette Antonella Ricci E’ sempre mezzogiorno – Taralli dolci

Ingredienti per i taralli: 500 g di farina 00, 5 uova, 60 ml di olio evo, 20 ml di liquore all’anice, bicarbonato

Per la glassa: 500 g di zucchero, 150 ml di acqua, succo di 1 limone, sale

Cotture: 220° per 10 minuti, 200°C per 10 minuti, 180° per 5 minuti

Preparazione per l’impasto: in una planetaria rompiamo le uova e mescoliamo con il sale, l’olio ed il liquore all’anice. Uniamo la farina setacciata, un pizzico di bicarbonato ed amalgamiamo fino a creare un impasto liscio ed omogeneo. Lasciamo riposare il panetto per circa 30 minuti.

Riprendiamo l’impasto e formiamo diversi bastoncini (per uno spessore di 3 cm ed un diametro di 5 cm) e rigiriamo su loro stessi per dare la forma circolare del tarallo.

In una pentola grande portiamo ad ebollizione l’acqua, tuffiamo i taralli e lasciamo per due minuti, scoliamo ed adagiamo su un panno asciutto. Lasciamo asciugare per 2-3 ore.Facciamo con il coltello un’incisione tutt’intorno ai taralli e mettiamo su una leccarda con carta da forno. Mettiamo in forno a 220° per i primi 10 minuti, altri 10 minuti a 200° e poi gli ultimi 5 minuti a 180°.Per la glassa: in un pentolino sciogliamo lo zucchero con l’acqua, il succo di limone, il sale e portiamo ad ebollizione fino a raggiungere i 110°. Togliamo adesso dal fuoco e montiamo con le fruste elettriche fino a che lo zucchero diventa bianco e corposo. Immergiamo ciascun tarallo nella glassa e mettiamo sulla griglia fino a farli raffreddare. Sono pronti!