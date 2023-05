Torta rovesciata ai mirtilli, la ricetta di Barbara De Nigris

E' favolosa la torta rovesciata ai mirtilli di Barbara De Nigris per E' sempre mezzogiorno

Un’altra golosa ricetta di Barbara De Nigris, e la ricetta della torta rovesciata ai mirtilli, preparata per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. per preparare la torta rovesciata ai mirtilli occorre un po’ di pazienza perché dobbiamo prima preparare la composta di mirtilli, poi la base con le mandorle, la granella di nocciole e i fiocchi d’avena e infine il caramello, ovviamente anche la base della torta, quella classica con tuorli, zucchero, farina, yogurt, miele, albumi. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e i suoi fantastici collaboratori. Ecco la ricteta della torta con i mirtilli.

Torta rovesciata ai mirtilli di Barbara De Nigris – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 5 tuorli, 60 g di zucchero semolato, 50 g di miele, 500 g di yogurt greco intero, 80 g di farina 00, la scorza di un’arancia, 5 albumi

Per la composta: 300 g di mirtilli neri, 60 g di zucchero semolato

Per la base:50 g di mandorle tritate, 50 g di fiocchi di avena, 50 g di granella di nocciole, 50 g di miele millefiori, 50 g di burro di arachidi

Per il caramello: 40 ml di acqua, 50 g di zucchero, 10 g di miele

Per completare: mirtilli freschi

Preparazione: per la composta facciamo cuocere nel pentolino i mirtilli con lo zucchero e dopo 5 minuti versiamo il tutto nella base della tortiera che abbiamo foderato con la carta forno, facciamo raffreddare e poi mettiamo nel congelatore.

Per la base mescoliamo la granella di nocciole con la granella di mandorle, i fiocchi d’avena, il burro di arachidi e il miele versiamo e tutto in un’altra tortiera dello stesso diametro della precedente. Compattiamo con il cucchiaio e mettiamo in forno a 150 ° per 20 minuti.

Montiamo gli albumi a neve. In un’altra ciotola montiamo i tuorli con lo zucchero e aggiungiamo il miele. Aggiungiamo anche lo yogurt greco e poi la farina, la scorza di arancia grattugiata e lavoriamo il tutto. Solo alla fine aggiungiamo gli albumi a neve. versiamo il tutto sulla composta di mirtilli congelata e mettiamo il tutto in forno per 50 minuti a 150 °. Togliamo dal fuoco e facciamo raffreddare.

Passiamo al caramello e facciamo bollire lo zucchero con acqua e miele, otteniamo un caramello dorato.

Prendiamo un vassoio e disponiamo il disco di cereali, sopra spalmiamo il caramello e disponiamo la torta con lo strato di mirtilli verso l’alto. Decoriamo la torta con i mirtilli freschi.