Latte fritto la ricetta dolce di Fabio Potenzano

Che goloso il latte fritto, la crema di latte fritta, ricetta di Fabio Potenzano per E' sempre mezzogiorno

Una nuova ricetta di Fabio Potenzano, latte fritto ovvero una vera delizia per tutti. È una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, è il dolce del 17 maggio 2023, è la crema di latte che facciamo raffreddare e poi tagliamo a pezzi, quadrotti o listarelle, come preferiamo, passiamo nella pastella e nella deliziosa panatura e friggiamo in olio ben caldo e ovviamente profondo. Non perdete questa deliziosa ricetta dolce, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Fabio Potenzano, la ricetta per tutta la famiglia. Possiamo preparare la crema con largo anticipo e poi friggere il tutto poco prima. Ecco la ricetta per fare i cubetti di latte fritto.

Latte fritto ricetta Fabio Potenzano – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 l di latte, 200 g di zucchero, scorza intera di 1 limone, 1 bacca di vaniglia, 70 g di amido di mais, 70 g di amido di riso, 70 g di farina 00, sale

Per la panatura: 2 uova, 150 ml di latte, 150 g di farina 00, 250 g di pane grattugiato, 150 g di fiocchi di mais

Per ultimare: 1 di olio di semi, Zucchero semolato, 1 cucchiaino di cannella

Preparazione: quasi tutto il latte lo scaldiamo con lo zucchero, la vaniglia e la scorza di limone facendo attenzione ad evitare la parte bianca perché amara. Togliamo dal fuoco e lasciamo così 20 minuti.

Nella ciotola invece versiamo la farina, l’amido di mais e l’amido di riso, mescoliamo e aggiungiamo il latte freddo che abbiamo tenuto da parte, più o meno 250 ml. Mescoliamo bene il tutto e solo dopo aggiungiamo anche il latte con lo zucchero da vaniglia ormai tiepido. mescoliamo e mettiamo tutto sul fuoco, facciamo addensare a fiamma bassa e sempre mescolando. Versiamo la crema subito nella teglia rettangolare unta con un po’ di olio, otteniamo uno spessore di circa 2 cm. Lasciamo da parte e lasciamo raffreddare.

Facciamo una pastella con farina, latte e uova intere.

Tagliamo la crema fredda a pezzi, la forma che preferiamo. Passiamo i pezzi di crema prima nella pastella e poi nel mix di pane grattugiato e fiocchi di mais sbriciolati. Friggiamo in olio profondo e ben caldo, facciamo ben dorare e scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso ma subito dopo passiamo il latte fritto nello zucchero semolato che possiamo aromatizzare con la cannella.