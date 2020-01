Daniele Persegani prepara gnocchi di ceci con pancetta, la ricetta La prova del cuoco

Un’idea golosa e originale a La prova del cuoco oggi 14 gennaio 2020 con la ricetta di Daniele Persegani degli gnocchi di ceci con la pancetta affumicata. Come sempre Persegani a La prova del cuoco ci regala piatti golosi e facili da preparare e oggi in sfida con la sua carissima amica Alessandra Spisni ha vinto con la ricetta di questi gnocchi fatti con farina e ceci precotti. I ceci ovviamente li possiamo cuocere anche noi a casa ma anche quelli già pronti saranno ottimi per la ricetta di Daniele Persegani. Un primo piatto de La prova del cuoco davvero ricco di gusto e di energia, un piatto unico ma anche un piatto furbo per fare mangiare a tutti i legumi. Così i ceci piaceranno finalmente anche ai più piccoli: Ecco la ricetta per fare gli gnocchi con i ceci.

LA RICETTA DEGLI GNOCCHI DI CECI CON PANCETTA AFFUMICATA DI PERSEGANI – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 14 GENNAIO 2020

Ingredienti gnocchi di ceci con pancetta di Persegani – Gnocchi: 300 g ceci precotti, 70 g farina 00, 1 uovo, formaggio grattugiato, noce moscata – 150 g pancetta affumicata, 1 rametto di rosmarino, 1 cipolla rossa, 70 g formaggio grattugiato, 100 ml vino bianco, olio, sale e pepe





Preparazione: iniziamo dagli gnocchi, abbiamo i ceci già cotti, li scoliamo bene e mettiamo nel mixer con 1 uovo intero, il formaggio grattugiato e un po’ di noce moscata, frulliamo e otteniamo una crema liscia che versiamo nella ciotola: aggiungiamo nella ciotola la farina e mescoliamo, otteniamo un impasto morbido ma non deve essere appiccicoso. Formiamo con questo dei salsicciotti che tagliamo a tocchetti, otteniamo gli gnocchetti che possiamo rigare sulla forchetta.

Passiamo al condimento e in padella rosoliamo la pancetta a dadini con una noce di burro e il rametto di rosmarino, mettiamo da parte un po’ della pancetta rosolata, il resto sfumiamo con il vino bianco e aggiungiamo la cipolla tagliata fine, facciamo stufare.

Cuociamo gli gnocchi in acqua bollente e salata e quando salgono a galla facciamo cuocere altri 2 minuti, scoliamo e versiamo in padella con il condimento. Aggiungiamo poi la pancetta messa da parte e completiamo con il formaggio grattugiato.