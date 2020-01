La ricetta di Alessandra Spisni degli gnocchetti di ricotta con radicchio, La prova del cuoco 20 gennaio 2020

Ottima la ricetta di oggi di Alessandra Spsini per le nuove ricette La prova del cuoco, la ricetta degli gnocchetti di ricotta con radicchio, una vera delizia per tutti. L’impasto fatto con farina e ricotta e avremo i nostri gnocchi morbidi da condire con una salsa speciale, non semplice radicchio saltato in padella. Come sempre le ricette di Alessandra Spisni ci insegnano molto in cucina, soprattutto la semplicità. Di seguito le dosi per gli ingredienti degli gnocchi con la ricotta e radicchio della Spisni, i passaggi per ottenere un ottimo primo piatto.

LA RICETTA DEGLI GNOCCHI DI RICOTTA DI ALESSANDRA SPISNI – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO

Ingredienti – Per l’impasto: 500 g di ricotta, 100 g di farina, 1 uova – Per il condimento: 500 g di radicchio tardivo, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 2 cucchiai di olio evo, 1 cucchiaio di farina, 1 filetto di acciuga sott’oli, 1 bicchiere di vino rosso, 1 bicchiere di brodo matto – burro, formaggio grattugiato, aglio, salvia, rosmarino, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dagli gnocchetti e lavoriamo la farina con la ricotta, l’uovo, un pizzico di sale e pepe, impastiamo abbiamo il nostro panetto da cui ricaviamo i bisciolini non troppo sottili, tagliamo e otteniamo gli gnocchetti, dei cubotti piccoli.

Tagliamo il radicchio fine e versiamo in una ciotola, condiamo con le erbe aromatiche. In una padella intanto scaldiamo l’olio e facciamo poi cuocere il radicchio mescolando di continuo, basta poco tempo, A fine cottura aggiungiamo in padella il prezzemolo tritato.





In una padella piccola sciogliamo il burro aggiungendo l’acciuga che si scioglierà a sua volta mescolando; aggiungiamo la farina e mescoliamo bene e di continuo con la frusta fino a tostare. Aggiungiamo poi anche il vino e il brodo ben caldi, facciamo cuocere facendo poi raggiungere la densità che vogliamo ottenere. Versiamo le salse nella ciotola e saliamo e pepiamo se necessario. Cuociamo gli gnocchetti in acqua bollente e salata, scoliamo e condiamo versandoli nella ciotola con le salse. Completiamo con il formaggio grattugiato.