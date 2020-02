Luisanna Messeri stupisce col timballo pasta e carciofi, ricette La prova del cuoco

Luisanna Messeri a La prova del cuoco oggi 20 febbraio 2020 ci ha deliziato con la ricetta della pasta e carciofi al forno, un timballo di capelli d’angelo con carciofi e salsiccia, un primo piatto goloso. E’ una delle ricette di Carnevale che Luisanna messeri ha suggerito nel giovedì grasso de La prova del cuoco. E’ una ricetta della Messeri facili da eseguire, avremo un timballo che mostra i carciofi e tutta la golosità della pasta con l’uovo ma all’interno ci sono anche le polpettine di salsiccia. Ecco la ricetta di Luisanna per il Carnevale in famiglia, il timballo di pasta e carciofi. Non perdete le altre ricette La prova del cuoco di oggi e non solo.

LA RICETTA DI LUISANNA MESSERI DEL TIMBALLO CAPELLI D’ANGELO E CARCIOFI PER LE RICETTE DI CARNEVALE

Ingredienti pasta e carciofi La prova del cuoco: 6 carciofi, 200 g di capelli d’angelo, 4 salsicce, 4 uova, 120 g di panna, 100 g di formaggio grattugiato, 200 g di pomodori pelati, mentuccia, aglio, olio evo, prezzemolo, sale, pepe, vino bianco secco

Preparazione: puliamo i carciofi e li cuociamo 20 minuti insaporiti con olio, mentuccia, aglio, prezzemolo, sale e pepe. Tagliamo i gambi a dadini. Intanto, cuociamo i capelli d’angelo in acqua bollente e salata.

Togliamo la pelle alle salsicce e lavoriamo la carne ottenendo delle palline che facciamo rosolare in padella per 5 minuti. Sbattiamo in una ciotola le uova con 100 g di panna, aggiungiamo due cucchiaiate di sugo di pomodoro. Scoliamo la pasta e mescoliamo con il composto con le uova, aggiungiamo i gambi a dadini e il formaggio grattugiato.

Ungiamo lo stampo tondo a cerniera e sul fondo disponiamo le polpettine di salsiccia e un carciofo intero al centro. Foderiamo i lati dello stampo con i carciofi alla romana tagliati a metà e aggiungiamo al centro la pasta. Mettiamo in forno a 190 gradi per 50 minuti circa. Sformiamo il timballo e serviamo a fette.