Strichetti all’arancia è la ricetta La prova del cuoco di Alessandra Spisni

Una bella ricetta da La prova del cuoco oggi 9 marzo 2020 ed è la ricetta degli strichetti all’arancia, la pasta con succo d’arancia e mascarpone di Alessandra Spisni. Un’ottima idea della maestra in cucina romagnola, un primo piatto da provare subito. Dalle nuove ricette La prova del cuoco la ricetta degli strichetti, pasta pasta fresca semplice da realizzare, tiriamo la sfoglia e tagliamo i quadratini che poi pizzichiamo al centro, ecco le farfalle pronte per essere condite con un sughetto velocissimo e goloso. In pochi minuti avremo tutto pronto ma non siamo tutti bravissimi in cucina come Alessandra Spisni, quindi potremmo anche comprare la pasta fresca già pronta. Per il resto appuntamento a domani con le altre ricette La prova del cuoco, intanto ecco come si prepara la pasta all’arancia e mascarpone della Spisni, ingredienti, passaggi e consigli. Buon appetito a tutti.

LA RICETTA DEGLI STRICHETTI ALL’ARANCIA DI ALESSANDRA SPISNI – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 9 MARZO 2020

Ingredienti per gli strichetti all’arancia La prova del cuoco – Per la pasta: 300 g di farina e 3 uova – Per il condimento: 80 g di burro, 1 arancia tarocco, 50 g di mascarpone, 50 g di formaggio grattugiato, 1 spicchio di aglio, 1 cipollina fresca, sale e pepe

Preparazione strichetti di Alessandra Spisni: impastiamo la farina con le uova, otteniamo il panetto che facciamo riposare, stendiamo poi la sfoglia sottile con la nonna papera o con il matterello. Tagliamo la pasta ottenendo quadratini di 3 cm per lato. Stringiamo il centro di ogni quadratino pizzicandolo, otteniamo così gli strichetti.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo al bollore. In padella facciamo soffriggere il burro con l’aglio e la cipolla tritata fine, sfumiamo con il vino e aggiungiamo il succo d’arancia, saliamo e pepiamo. Mettiamo gli strichetti in padella con il sugo, mantechiamo con il mascarpone e serviamo completando con il formaggio grattugiato.