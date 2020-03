Per la festa del papà le conchiglie ai ceci, la ricetta di Natalia Cattelani

Tra le ricette per la festa del papà possiamo di certo aggiungere la pasta con i ceci, la pasta suggerita da Natalia Cattelani, che ovviamente andrà bene sempre. Tra le ricette di Natalia Cattelani le conchigliette con i ceci ma nel primo piatto suggerito ci sono anche i carciofi e la pancetta, insomma un piatto di pasta delizioso, non la solita pasta e ceci. Siamo sicuri che questa pasta e ceci di Natalia Cattelani piacerà tanto ai papà, è anche piccante. Possiamo scegliere il formato di pasta che preferiamo, non solo le conchiglie, possiamo non aggiungere il peperoncino e in questi tempi in cui non si può fare la spesa tutti i giorni possiamo anche modificare altri passaggi. Ecco la ricetta dal blog di cucina di Natalia Cattelani: Tempo di cottura.

LA RICETTA DI NATALIA CATTELANI DELLA PASTA AI CECI

Ingredienti pasta ai ceci: 300 g di pasta tipo conchigliette, 3 carciofi, 100 g di pancetta, 1 spicchio di aglio, prezzemolo, 200 g di ceci lessati, 1 spicchio di aglio, rosmarino, peperoncino, pecorino romano, olio di oliva, sale, pepe e 1 limone

Preparazione: abbiamo i ceci già lessati, possiamo usare anche quelli in scatola. Puliamo i carciofi e li tagliamo a spicchi, li teniamo nell’acqua con succo di limone o anche in acqua con gambi di prezzemolo, è lo stesso.

In padella mettiamo la pancetta tagliata a fettine, facciamo andare a fiamma dolce per pochi minuti, facciamo così sgrassare e rendiamo croccante, togliamo e mettiamo sulla carta da cucina. Nella stessa padella facciamo rosolare lo spicchio di aglio con un po’ di olio, uniamo i carciofi sgocciolati e portiamo a cottura aggiungendo un po’ di acqua calda o brodo vegetale. Uniamo i ceci, il peperoncino, il rosmarino tritato fine, saliamo e facciamo insaporire per pochi minuti.

Cuociamo la pasta, scoliamo in padella col condimento e completiamo con il pecorino grattugiato e la pancetta croccante.