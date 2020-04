Le ricette di Maria: oggi spaghetti tonno, olive e pomodorini

Anche oggi la nostra carissima amica Maria Speranza ci ha deliziato con il piatto del giorno. Cosa ha preparato oggi Maria per la sua famiglia? Spaghetti con tonno, olive di Gaeta e pomodorini, una ricetta facile e veloce, un piatto unico perfetto per tutta la famiglia. Se li mangiano anche i bambini evitiamo il peperoncino ma in caso contrario diamo anche noi quel tocco piccante che farà la differenza. Con le sue ricette Maria ci suggerisce piatti della tradizione campana, Maria è napoletana e suo marito Alfredo è un vero buongustaio. Oggi vi abbiamo raccontato qualcosa in più della nostra amica Maria, voi fateci sapere se vi sono piaciuti questi spaghetti tonno, olive e pomodorini. Siamo tutti in casa e cucinare con poche cose ma senza rinunciare al gusto e alla sana alimentazione. Come potete notare non ci sono le dosi degli ingredienti, davvero non c’è bisogno in questo caso di aggiungerli, cucinate in base al vostro gusto, più o meno olio, più o meno tonno.

Ingredienti: 1 spicchio di aglio, peperoncino piccante, olio di oliva, tonno all’olio di oliva, sale, olive di Gaeta, pomodorini, spaghetti

Preparazione: in una padella grande versiamo un po’ di olio di oliva e lasciamo soffriggere lo spicchio d’aglio con il peperoncino, quindi aggiungiamo il tonno in scatola. Facciamo insaporire aggiungendo solo un pizzico di sale. Aggiungiamo subito dopo anche le olive di Gaeta e i pomodorini. Dieci minuti di cottura per il sughetto, giusto il tempo di cuocere gli spaghetti. Cottura ovviamente al dente in acqua salata. Scoliamo la pasta e teniamo da parte un po’ di acqua di cottura. Versiamo gli spaghetti nella padella con il sughetto, aggiungiamo un pochino di acqua cottura, facciamo insaporire velocemente e completiamo con il prezzemolo fresco spezzettato. Serviamo subito e buon appetito a tutti!

