Le ricette di Maria: pennette con salsiccia e zucchine

Oggi la nostra cara amica Maria Speranza ha cucinato per il suo Alfredo le pennette con salsiccia e zucchine, un primo piatto come sempre facile e veloce. Le ricette di Maria sono sempre economiche, soprattutto i primi piatti, che spesso possono diventare anche piatti unici, proprio come questa pasta con salsiccia e zucchine. In questo periodo è importante potere aprire il frigorifero e la dispensa e cucinare con quello che abbiamo in casa, senza dovere andare fare la spesa spesso. Con le ricette di Maria possiamo anche pensare alla nostra prossima spesa e comprare quello che ci serve, per esempio la salsiccia la possiamo anche congelare. Se non avete in casa le pennette provate con altri formati di pasta, sarà un primo ugualmente ottimo. Solo un pochino di olio, la cipolla, una spolverata di formaggio, va bene anche il pecorino se è quello che avete in frigo, e le zucchine che lasciamo solo insaporire velocemente con la pasta. In pochi minuti il pranzo è pronto. Ecco la ricetta di oggi suggerita alla nostra Maria.

RICETTE CON LE ZUCCHINE – CON MARIA PREPARIAMO LE PENNETTE SALSICCIA E ZUCCHINE

Ingredienti pasta con zucchine salsiccia: pennette, mezza cipolla, due cucchiai di olio di oliva, due salsicce sbriciolate, zucchine, parmigiano reggiano, sale

Preparazione penne salsiccia e zucchine: nel tegame versiamo due cucchiai di olio e facciamo soffriggere dolcemente la cipolla, facciamo attenzione a non bruciarla perché altrimenti diventa amara. Aggiungiamo poi due salsicce private della pelle e già sbriciolate, mescoliamo e facciamo cuocere 10 minuti.

Intanto cuociamo le pennette in acqua bollente e salata, scoliamo al dente e versiamo nel tegame, facciamo saltare. Aggiungiamo adesso le zucchine grattugiate con la grattugia a fori grossi. Mantechiamo il tutto con una spolverata di parmigiano reggiano grattugiato. Serviamo subito.

