La ricetta degli gnocchi ai 4 formaggi di Maria Elena

Sono buonissimi gli gnocchi fatti in casa e con la sua ricetta Maria Elena oggi ci suggerisce come prepararli in casa. Serviamo un piatto molto goloso, gli gnocchi ai quattro formaggi. La versione della ricetta degli gnocchi con le patate rende il piatto più leggero, gli gnocchi più morbidi e anche meno calorici. Seguiamo nel dettaglio la semplice ricetta per gli gnocchi ai 4 formaggi, non dimentichiamo di aggiungere la panna per scioglierli tutti e se vogliamo completiamo con il pepe. Anche la nostra bellissima e cara amica Maria Elena contribuisce in questo periodo ad arricchire le ricette di UNF con piatti semplici e perfetti per tutta la famiglia.

LA RICETTA DEGLI GNOCCHI CON LE PATATE A QUATTRO FORMAGGI

Ingredienti: 300 g di farina, 1 kg di patate, 1 uovo, un pizzico di sale – 150 g di gorgonzola dolce, 100 g di fontina, 250 g di panna fresca liquida, 100 g di valtellina casera, 100 g di emmentaler, pepe nero

Preparazione: lessiamo le patate in una pentola grande e copriamo con acqua fredda. Dal bollore cuociamo 30 – 40 minuti, facciamo la prova forchetta, scoliamo e peliamo ancora calde così le schiacciamo con facilità. Le aggiungiamo ancora calde alla farina e poi aggiungiamo un uovo leggermente battuto con un pizzico di sale.

Impastiamo con le man, otteniamo l’impasto compatto e morbidi. Otteniamo i bigoli spessi 2 cm che poi tagliamo a tocchetti. Su ogni gnocco facciamo una leggera pressione con il pollice trascinandolo. Ci aiutiamo con un po’ di farina sul piano di lavoro. Copriamo con il canovaccio leggermente infarinato.

Tagliamo a pezzetti tutti i formaggi. In un pentolino scaldiamo la panna liquida e aggiungiamo i formaggi, cuociamo a fiamma bassa mescolando spesso, otteniamo la nostra crema.

Lessiamo gli occhi in abbondante acqua salata e cuociamo, il tempo che salgono a galla sono cotti. Li versiamo nel tegame con la crema di formaggi e mescoliamo con molta delicatezza, completiamo con pepe nero o bianco e serviamo subito.

