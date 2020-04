Fabio Caressa prepara la pasta alla norcina con l’aiuto di Benedetta Parodi, la ricetta in diretta

Benedetta Parodi e Fabio Caressa in quarantena hanno deciso di cucinare insieme ma la ricetta della pasta alla norcina è di Fabio. Un primo piatto per niente leggero e Benedetta lo fa notare ma Caressa voleva farla da tempo. Panna, salsiccia, funghi e pecorino e il parmigiano. Caressa si scusa se la ricetta non è quella originale, è il suo modo di cucinare la pasta con salsiccia, funghi e panna. Tante risate in cucina con la coppia, al punto che Caressa vorrebbe cambiare nome alla pasta perché sua moglie rompe un po’ troppo le scatole in cucina. Alla fine applausi per lo chef che ha preparato un ottimo primo piatto, un bel po’ calorico ma è un piatto unico per tutta la famiglia. Alla prossima ricetta in diretta con Benedetta Parodi.

LA RICETTA IN DIRETTA DI FABIO CARESSA E BENEDETTA PARODI – LA RICETTA DELLA PASTA ALLA NORCINA

Ingredienti: 500 g di pasta, 50 g di funghi secchi, 350 g di salsiccia, 200 ml di panna, pecorino e parmigiano

Preparazione: togliamo il budello alle salsicce e sgraniamo. Facciamo rinvenire i funghi secchi in acqua; Benedetta usa acqua bollente per fare prima. In padella facciamo insaporire un po’ di olio di oliva con lo spicchio di aglio, poi Fabio toglie l’aglio. Aggiungiamo in padella i funghi e facciamo insaporire, aggiungiamo la salsiccia e facciamo cuocere. I tempi non sono il punto di forza di Caressa ma la simpatia di coppia in cucina è assicurata. La salsiccia ovviamente deve essere ben cotta e aggiungiamo un po’ di rosmarino. Sfumiamo con il vino rosso, saliamo e pepiamo. Copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per una decina di minuti.

Cuociamo la pasta, i fusilli magari, in acqua bollente e salata, scoliamo e versiamo in padella con il sughetto, aggiungiamo panna, un po’ di acqua di cottura, i formaggi grattugiati e facciamo andare a fiamma alta. Completiamo con il pepe fresco appena macinato.