Ricette Cotto e Mangiato: risotto agli asparagi con tuorlo marinato

Un primo piatto perfetto dalle nuove ricette Cotto e Mangiato ed è un risotto con gli asparagi e tuorlo marinato. Una ricetta di primavera con Tessa Gelisio, è tempo di asparagi e la preparazione di questo risotto è semplice e veloce. Il tocco delizioso e originale di questa ricetta di Cotto e Mangiato è il tuorlo marinato che aggiungiamo solo a fine cottura quando abbiamo già versato il risotto nei piatti. Ci vogliono però 8 ore in frigo per marinare con sale e zucchero questo uovo. E’ una delle ricette Cotto e Mangiato da non perdere, un risotto agli asparagi semplice con pochi grassi, infatti il riso lo tostiamo a secco, in più il tuorlo marinato. Ecco la super ricetta, non perdete gli altri piatti dalla cucina di Tessa Gelisio.

LA RICETTA COTTO E MANGIATO DEL RISOTTO AGLI ASPARAGI CON TUORLO

Ingredienti risotto Cotto e Mangiato per 2 persone: 2 uova, 200 g di asparagi, 180 g di riso, 1 spicchio di aglio, vino bianco q.b., formaggio grattugiato, brodo vegetale e olio di oliva

Preparazione risotto con gli asparagi: iniziamo da un mix di sale e zucchero fatto con 2/3 di zucchero e 1/3 di sale. Ricopriamo il tuorlo crudo con il mix per marinarlo e mettiamo in frigo per 8 ore. Lessiamo gli asparagi e togliamo poi le punte, il resto invece del fusto lo tagliamo a dadini. In padella versiamo un pochino di olio di oliva e lo spicchio di aglio, rosoliamo gli asparagi lessati, aggiungiamo del brodo vegetale e completiamo la cottura.

tostiamo a secco 180 g di riso in pentola e sfumiamo con il vino bianco, allunghiamo adesso con il brodo vegetale. Frulliamo gli asparagi e li aggiungiamo al riso quando manca poco al termine della cottura. Aggiungiamo anche le punte tenute da parte. Mantechiamo fuori dal fuoco con tanto formaggio grattugiato e completiamo servendo nel piatto con il tuorlo marinato.