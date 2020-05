La ricetta degli spaghetti in salsa di mare di Anna Moroni per Ricette all’italiana

Dalle ricette all’italiana di oggi 25 maggio 2020 la ricetta di Anna Moroni degli spaghetti in salsa di mare. E’ la ricetta di oggi di Anna Moroni per fare un primo piatto di pasta con vongole, calamari e scorfani, con un sughetto al pomodoro che sembra davvero ottimo. Nella puntata di oggi di Ricette all’italiana come sempre la maestra in cucina ha mostrato tutto nel dettaglio aggiungendo anche i suoi preziosi consigli. Annina ricorda che gli spaghetti non vanno mai scolati ma tirati su con il ragno. Scorfano, calamari e vongole e il piatto è davvero goloso, un piatto unico da portare in tavola per tutta la famiglia, attenti però al peperoncino se ci sono anche dei bambini. Non perdete le altre ricette di Anna Moroni per Ricette all’italiana.

RICETTE ALL’ITALIANA – GLI SPAGHETTI IN SALSA DI MARE DI ANNA MORONI

Ingredienti: 400 g di spaghetti, 2 filetti di scorfano, 2 calamari, 500 g di vongole, 300 g di passata di pomodoro, aglio, prezzemolo, peperoncino semifresco, olio di oliva, sale

Preparazione: Anna Moroni cuoce subito gli spaghetti in abbondante acqua salata e bollente, la pasta che ha scelto lei necessita di 13 minuti di cottura.

Tagliamo i calamari dopo averli ben puliti, li tagliamo a striscioline, come quando li dobbiamo fare fritti, aggiungiamo anche i tentacoli a pezzi. Abbiamo anche lo scorfano già pulito e a filetti che tagliamo a pezzi. Abbiamo già spurgato le vongole in acqua e sale, ma in genere le pescherie le vendono già spurgate.

Nella padella versiamo un po’ di olio e aggiungiamo l’aglio, facciamo andare, aggiungiamo i calamari e lo scorfano, facciamo andare.

In un’altra padella facciamo aprire le vongole magari con un filo di olio e anche l’aglio, appena si aprono le togliamo dal fuoco, gran parte le sgusciamo. Prendiamo una terza padella e prepariamo il sugo con un filo di olio di oliva, la cipolla a fettine che facciamo appassire e aggiungiamo la salsa di pomodoro, mescoliamo e saliamo, aggiungiamo un po’ di peperoncino. Aggiungiamo anche calamari e scorfano, facciamo insaporire, aggiungiamo anche le vongole sgusciate.

Scoliamo gli spaghetti con il ragno e versiamo nel sugo, se necessario aggiungiamo un po’ di olio di oliva e altro peperoncino, magari spray. Completiamo con prezzemolo tritato e le vongole col guscio.