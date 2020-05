Luisanna Messeri la sua torta senza burro, zucchero e uova è la ricetta da applauso a La prova del cuoco

La torta senza di Luisanna Messeri continua a riscuotere gran successo e oggi 24 maggio 2020 abbiamo seguito la ricetta anche a La prova del cuoco. La torta senza uova, senza burro, senza zucchero di Luisanna Messeri è nota perché di recente la simpatica maestra in cucina l’ha preparata anche per Pomeriggio Cinque, ma questo non si può dire a La prova del cuoco. Elisa Isoardi giustamente sottolinea che la ricetta della torta senza della Messeri ha fatto il boom di like sulla pagina social del programma, quindi l’abbiamo già vista anche lì. Perché proporre per l’ennesima volta la stessa ricetta? Perché sembra che sia una torta che ha incuriosito molti, proprio perché senza gli ingredienti che in genere utilizziamo per i dolci. Questo non significa che la torta senza burro, senza zucchero e senza uova non abbia gli ingredienti giusti, li scopriamo tutti insieme.

LUISANNA MESSERI LA RICETTA DELLA TORTA SENZA A LA PROVA DEL CUOCO – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO

Con le sue ricette Luisanna Messeri ci ha sempre insegnato che in cucina possiamo sostituire gli ingredienti, perché capita che non abbiamo tutto in casa e soprattutto durante la quarantena tante persone hanno avuto difficoltà anche in questo. Nasce da qui la torta senza di Luisanna Messeri, non è una sua ricetta ma la suggerisce volentieri perché in cucina non bisogna mai abbandonare, anche quando si ha poco. Quindi farina, latte, lievito o bicarbonato per dolci, la scorza di limone ma soprattutto nella torta senza ci va un bel barattolo di marmellata, altrimenti senza zucchero e altro che sapore avrebbe questa torta?

IN BASSO LA RICETTA DELLA TORTA SENZA DI LUISANNA MESSERI

Quindi è una torta senza che ci fa comprendere come possiamo far lavorare gusto e fantasia in cucina sperimentando anche nuove ricette.