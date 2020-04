Luisanna Messeri sbarca a Pomeriggio 5 e prepara la torta senza: la ricetta tra le risate

In attesa di rivedere La prova del cuoco, che potrebbe tornare a maggio su Rai 1, i protagonisti del programma Rai passano da una diretta all’altra sui social ma non solo! Oggi ad esempio Luisanna Messeri è stata protagonista della puntata di Pomeriggio 5 in diretta il 28 aprile 2020. E abbiamo anche scoperto che Luisanna e Barbara d’Urso sono molto amiche. La loro è una amicizia che dura da oltre trent’anni tanto che la conduttrice di Pomeriggio 5 ha anche in nomignolo con il quale chiama la Messeri! Insomma due amicone che si sono ritrovate in questo periodo particolare a dare anche una ricetta insieme per tutto il pubblico di Canale 5. Luisanna Messeri infatti oggi ha preparato la ricetta della torta senza, tra un aneddoto e l’altro! “Le polpette sono come la vita, l’importante è saper dosare” ha detto la Messeri prima di iniziare con la preparazione della torta senza.

Vogliamo prendere appunti e preparare insieme a Luisanna Messeri questa buonissima torta senza?

LUISANNA MESSERI PREPARA TORTA SENZA: LA RICETTA DA POMERIGGIO 5

Iniziamo dagli ingredienti che ci servono per la preparazione della ricetta di Luisanna Messeri vista nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi: 250 g farina ( meglio se di tipo 1 suggerisce la Messeri) , 250 ml latte, mezza bustina di lievito per dolci (o un cucchiaino di bicarbonato con succo di limone), 1 barattolo di marmellata a piacere (250 g), scorza di limone, una manciata di uvetta rinvenuta nel marsala o vin santo

Iniziamo con la preparazione della torta. La Messeri, anche se nella grafica si parlava di farina 0 o 00 suggerisce che sarebbe meglio la farina di tipo 1, poco raffinata; mettiamo la farina, il latte che deve essere fresco e intero, il lievito per dolci (o un cucchiaino di bicarbonato con un cucchiaino di succo di limone). La Messeri si è corretta suggerendo che è meglio mettere prima tutte le cose secche, quindi meglio prima mettere il lievito e poi il latte. Mescoliamo quindi per bene usando come ha fatto Luisannauna forchetta. A questo punto, aggiungiamo la confettura scelta, una manciata di uvetta rivenuta nel vino dolce o di semi di anice, la scorza grattugiata del limone e mescoliamo ancora.

Trasferiamo il composto all’interno di stampini monoporzione monouso ben imburrati (oppure oliati) e infarinati. Li riempiamo per 2/3. Cuociamo in forno preriscaldato e statico a 180° per 20 minuti: per verificare l’avvenuta cottura, introduciamo uno stecchino nel cuore del tortino ( leggi qui i consigli per fare la prova dello stecchino). La nostra torta con la ricetta di Luisanna Messeri è servita!