La ricetta degli gnocchetti cozze e fagioli di Cotto e Mangiato

Un altro ottimo primo piatto con le ricette Cotto e Mangiato e oggi vi suggeriamo la ricetta degli gnocchetti con cozze, fagioli e pecorino, è una delle ultime ricette Cotto e Mangiato. Tessa Gelisio nella sua cucina prepara in poco tempo questo piatto di gnocchi con le cozze ed è davvero sorprendete il risultato. Un piatto goloso con gli gnocchetti che compriamo già pronti, quindi le cozze, i pomodori freschi, il pecorino grattugiato e i fagiolini cannellini già lessati che però frulliamo. Non ci resta che provare la ricetta Cotto e Mangiato degli gnocchi con le cozze, la crema di fagioli e il pecorino.

GNOCCHETTI COZZE E FAGIOLI DI COTTO E MANGIATO – LE RICETTE DI TESSA GELISIO

Ingredienti: 1 chilo di cozze, 400 g di gnocchetti, 200 g di pomodori freschi, 40 g di pomodorini secchi o semisecchi, 2 spicchi di aglio, olio di oliva e 80 g di fagioli cannellini

Preparazione: dobbiamo aprire le cozze che ovviamente saranno ben pulite. Le mettiamo in padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio. Intanto, laviamo i pomodorini freschi e li tagliamo a dadini. Tagliamo a pezzetti anche i pomodorini secchi o semisecchi. Le cozze aperte le facciamo un po’ raffreddare e poi le sgusciamo, filtriamo il sughetto e temiamo da parte. Se vogliamo possiamo tenere qualche guscio di cozza per la decorazione ma Tessa Gelisio le evita con gli gnocchi, non sarebbe una bella decorazione.Mettiamo in un’altra padella i pomodori, tutti, aggiungiamo olio e 1 spicchio di aglio, saliamo e facciamo andare, anche se la cottura è veloce. Aggiungiamo poi in padella le cozze. Frulliamo i fagioli cannellini già cotti e aggiungiamo anche questa in padella. Cuociamo gli gnocchi e scoliamo, versiamo in padella, facciamo insaporire e completiamo con il formaggio grattugiato, il pecorino