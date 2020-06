Linguine limone e panna, ricette Cotto e Mangiato

Tra le tantissime ricette Cotto e Mangiato un primo piatto buonissimo, sono le linguine con panna e limone, una ricetta facile e veloce per un primo piatto delizioso. Usiamo due limoni e prendiamo sia scorza grattugiata che il succo, immaginate l sapore, sono davvero linguine al limone. In più c’è la panna ma non solo, anche il burro, la cipolla e il vino bianco, non serve altro se non un po’ di pepe, sale e olio e il tocco finale del formaggio grattugiato. Il tempo di cottura della pasta e sarà tutto già pronto. Come sempre negli anni le ricette Cotto e Mangiato ci suggeriscono tante idee da portare in tavola. Ecco la ricetta Cotto e Mangiato di tessa Gelisio per la pasta al limone e panna.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLE LINGUINE PANNA E LIMONE

Ingredienti: 220 g di linguine, mezza cipolla bianca tritata fine, 300 ml di panna, 1 cucchiaio di burro, 2 limoni bio (scorza e succo), vino bianco, pepe e formaggio grattugiato

Preparazione: laviamo bene i limoni bio, dobbiamo usare sia la scorza che il succo. Grattugiamo la scorza dei limoni e poi li spremiamo. In padella versiamo del burro, va bene anche vegetale, facciamo sciogliere e aggiungiamo la cipolla ben tritata, facciamo soffriggere ma non facciamo bruciare, quindi sfumiamo con il vino bianco.

Adesso possiamo aggiungere in padella il succo di limone e anche la scorza grattugiata, facciamo cuocere qualche minuto. Aggiungiamo la panna e facciamo cuocere a fiamma bassa, mescoliamo.

Intanto, facciamo già cuocere la pasta, le linguine ma va bene anche un altro formato simile. Scoliamo la pasta al dente e versiamo nella padella, facciamo saltare, la pasta si deve bene insaporire.

Serviamo le linguine con panna e limone completando con un po’ di scorza di limone grattugiata, il formaggio grattugiato e se vogliamo anche un pochino di pepe fresco appena macinato.