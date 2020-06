Pennette panna e vodka una ricetta classica di Cotto e Mangiato

E’ una ricetta Cotto e Mangiato ma che tutti conoscono ma forse non tutti hanno assaggiato le pennette con panna e la vodka. Un primo piatto classico che si preparava un po’ di anni fa ma che adesso è tornata per ingolosire tutti. La ricetta delle penne con la panna e vodka è infatti degli anni ’70/80, con passata di pomodoro, panna, burro, cipolla tritata e ovviamente le pennette, non serve altro. Tessa Gelisio come sempre mostra tutto in pochissimi minuti e ci vorrà davvero poco di più per portare in tavola le pennette preparate con la panna, il pomodoro e la vodka. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e Mangiato, come sempre dai primi piatti ai secondi passando per i contorni fino ad arrivare ai dolci. Ecco la ricetta delle penne con panna e vodka di Cotto e Mangiato, una ricetta da provare.

LA RICETTA PER FARE LE PENNETTE PANNA E VODKA – RICETTE COTTO E MANGIATO

Ingredienti per 2 persone: 40 g di cipolla tritata, 140 g di pennette, 70 g di vodka, 140 g di passata di pomodoro, 50 g di panna e burro q.b.

Preparazione: tagliamo i 40 g di cipolla, la tritiamo e mettiamo in padella con il burro già sciolto. Facciamo già cuocere la pasta in acqua bollente e salata.

Sfumiamo la cipolla con ¾ di vodka e aggiungiamo la passata di pomodoro, il sale e facciamo cuocere per qualche minuto a fiamma media.

Togliamo dal fuoco e facciamo intiepidire, aggiungiamo 50 g di panna. Scoliamo la pasta al dente e versiamo in un tegame, facciamo saltare con la vodka rimasta. Versiamo adesso le pennette nella padella con la salsa già preparata, facciamo insaporire il tutto e serviamo subito. E’ un primo piatto perfetto per gli adulti, da preparare anche per una cena semplice, veloce, quando arrivano ospiti all’improvviso.