La ricetta del risotto che non si gira, buonissimo preparato da Luisanna Messeri

Altra ricetta buonissima e furba di Luisanna Messeri su Instagram ed è la ricetta del risotto che in cottura non va mai girato. 11 minuti di cottura per il riso Carnaroli, quello scelto dalla Messeri, mettiamo il coperchio è possiamo occuparci di altro. Per condirlo poi formaggi, burro, pasta di acciughe, acciughe sotto sale e altro, completando con le briciole di pane tostate. Non perdete questa ricetta del risotto di Luisanna Messeri e le altre ricette che troviamo sul suo profilo Instagram, tutte ottime, tutte semplice e golose, per la famiglia, per una cena con gli amici. Ecco come si prepara il risotto in bianco con formaggi e acciughe di Luisanna Messeri, la ricetta furba.

RICETTE LUISANNA MESSERI – LA RICETTA DEL RISOTTO BURRO ACCIUGHE E FORMAGGIO

Ingredienti e preparazione: puliamo 2 scalogni e li tagliamo sottoli sottili, facciamo rosolare in padella a fiamma bassa con un po’ di olio di oliva. Li teniamo poi da parte e intanto nella stessa padella aggiungiamo 20 g di burro e facciamo tostare 300 g di riso Carnaroli (va bene anche altro tipo di riso).

Facciamo anche bollire 700 ml di acqua. Quando il riso è trasparente lo sfumiamo in padella con il vino bianco dealcolizzato, ovvero fatto bollire 10 minuti. Versiamo poi tutta l’acqua bollente, tappiamo con il coperchio e facciamo cuocere a fiamma bassa per 11 minuti senza mai girare.

Togliamo dal fuoco e lasciamo coperto per altri 2 minuti. Possiamo poi condite, mantechiamo quindi con 60 g di burro, poi aggiungiamo 10 cm di pasta di acciughe sciolta in un pochino di acqua, giriamo e giriamo ancora. Aggiungiamo il formaggio fresco, 150 grammi, pecorino, robiola, Philadelphia o altro. Giriamo ancora e spossiamo completare con qualche acciuga sotto sale messa a marinare nel succo di arancia e con la buccia di arancia. Mettiamo di nuovo il coperchio per qualche minuto e serviamo con una manciata di briciole di pane tostate.