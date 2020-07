Pasta e fagioli con le cozze di Anna Moroni, le Ricette all’italiana

Dalle nuove Ricette all’italiana oggi 6 luglio 2020 la ricetta della pasta e fagioli con le cozze, la ricetta di un primo piatto di certo non leggero ma che si prepara anche in estate. Anna Moroni nella sua cucina di Ricette all’italiana mostra alla bella e brava Annabruna come si prepara la pasta e fagioli con le cozze. sceglie la pasta mista, perfetta per la pasta e fagioli, la pasta e patate e altro. Tutti i consigli di Anna Moroni a Ricette all’italiana sono da seguire e custodire, dalla cottura della pasta ai fagioli frullati e così via. Ecco come si fa la pasta e fagioli con le cozze di Anna Moroni. Non perdete le altre ricette su Rete 4.

RICETTE ALL’ITALIANA OGGI 6 LUGLIO 2020 – LA RICETTA DELLA PASTA E FAGIOLI CON COZZE DI ANNA MORONI

Preparazione: abbiamo già tenuto a bagno i fagioli per tutta la notte. In una pentola versiamo carote, sedano, cipolla a pezzi, aggiungiamo abbondante acqua e i fagioli scolati. Facciamo cuocere e poi saliamo. Una parte dei fagioli cotti poi li frulliamo con anche sedano, carota e cipolla. Lasciamo interi il resto dei fagioli in pentola.

In un tegame versiamo un po’ di olio e lo spicchio di aglio, facciamo ben scaldare e poi aggiungiamo anche le cozze ben pulite, mescoliamo e copriamo, facciamo aprire le cozze il più velocemente possibile.

portiamo a metà cottura la pasta mista in acqua bollente e salata e versiamo nella pentola con i fagioli interi e la loro acqua ovviamente bollente completiamo la cottura.

Sgusciamo parte delle cozze, qualcuna la lasciamo con il guscio per la decorazione. Versiamo tutto il liquido delle cozze filtrato nella pentola con la pasta e fagioli, aggiungiamo le cozze sgusciate, aggiungiamo un po’ di olio di oliva, facciamo insaporire.

Friggiamo velocemente le fette di pane, adagiamo su carta da cucina. Serviamo la pasta e fagioli con le cozze, completiamo con le cozze con il guscio e i crostini di pane. Aggiungiamo anche delle foglie di dragoncello.