Casoncelli alla bergamasca di Francesca Marsetti, la ricetta del ritorno a E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Che buoni i casoncelli alla bergamasca, la ricetta di Francesca Marsetti di oggi 29 settembre 2020 per le ricette di E’ sempre mezzogiorno. Torna anche la simpaticissima chef, lei è tra i vecchi protagonisti della Prova del cuoco e non poteva mancare così come non potevano mancare le battute su un fidanzato che an cora non c’è. Da non perdere la ricetta dei casoncelli di Francesca Marsetti, queste sono le prime ricette di E’ sempre mezzogiorno ma hanno già conquistato tutti. Il primo piatto di oggi con Antonella Clerici è semplice da fare ma la conduttrice avverte che non è per niente light, il ripieno è molto goloso. Ecco come si fanno i casoncelli ripieni della Marsetti mentre attendiamo che arrivi il principe azzurro di Francesca.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI CASONCELLI ALLA BERGAMASCA DI FRANCESCA MARSETTI

Gli ingredienti li trovate nelle foto qui in basso

Preparazione: prepariamo la pasta fresca e impastiamo le farine con le uova e un pochino di acqua se necessita. Tiriamo la sfoglia con la nonna papera e coppiamo ottenendo i dischetti di pasta.

Per il ripieno prendiamo l’avanzo dell’arrosto tritato ma se non l’abbia cuociamo velocemente del manzo e tritiamo. Mischiamo la carne con la salsiccia cruda macinata due volte, aggiungiamo amaretti, uvetta passa, buccia di limone grattugiata, tutte le spezie e le pere abate o william un po’ acerba. Se necessario aggiungiamo un uovo per impastare il tutto. Abbiamo il ripieno con cui farciamo i dischetti di pasta. Osserviamo le foto, quella la forma dei casoncelli. Li cuociamo in acqua bollente e salata. In padella sciogliamo il burro, aggiungiamo la pancetta stagionata tagliata a striscioline, facciamo andare aggiungendo la salvia sempre a striscioline se ci riusciamo. Saltiamo la pasta in padella e completiamo nel piatto con il formaggio grattugiato.