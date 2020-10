Pasta e ceci alla romana di Aldo Fabrizi con Zia Cri, la ricetta E’ sempre mezzogiorno

Si parla del passato a E’ sempre mezzogiorno e salta fuori la ricetta della pasta e ceci di Aldo Fabrizi ma che oggi 13 ottobre 2020 ha preparato zia Cri. Lei è bravissima in cucina e anche in tv, i suoi tempi sono perfetti, la manualità è unica ma non sembra molto soddisfatta della ricetta pasta e ceci che ha mostrato oggi mentre Antonella Clerici e la sua ospite raccontavano di due grandi attori: Aldo Fabrizi e Ave Ninchi. Tutto perfetto, ottima anche l’idea di aggiungere le acciughe ma quell’aceto di vino possiamo anche evitarlo. Se siete curiosi e non volete perdere nemmeno una ricetta di E’ sempre mezzogiorno ecco come la zia Cristina ha preparato la pasta e ceci con l’aggiunta di pomodoro, patate lessata e schiacciata, acciughe e aceto di vino bianco.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA PASTA E CECI

Ingredienti e preparazione: abbiamo già ammollato i ceci secchi in acqua e poi portati a cottura per 1ora e mezza a seconda della varietà di ceci. Verso fine cottura aggiungiamo il rametto di rosmarino e la patata. Togliamo poi il rosmarino e invece la patata la schiacciamo con lo schiacciapatate e lasciamo in pentola.

In padella scaldiamo un po’ di olio in padella con l’aglio tagliato a fettine. Aggiungiamo anche i filetti di acciughe che facciamo sciogliere. Arriva il dubbio adesso se aggiungere o meno un pochino di aceto di vino bianco, zia Cri lo aggiunge ma vorrebbe evitare. Uniamo poi i pomodori pelati, facciamo cuocere.

Versiamo la salsina al pomodoro nella pentola con i ceci e aggiungiamo la pasta, i maltagliati, facciamo cuocere, ovviamente controlliamo se dobbiamo aggiungere sale. Serviamo la pasta e ceci che Aldo Fabrizi adorava e preparava per la cara amica Ave Ninchi.