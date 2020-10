Triddi broccoli e pomodorini, la ricetta di E’ sempre mezzogiorno

Triddi con broccoli e pomodorini è la ricetta del primo piatto di oggi 19 ottobre 2020 di E’ sempre mezzogiorno. Una ricetta di Antonella Ricci che non ci fa sprecare nulla in cucina, cuociamo anche il gambo del broccolo. La Ricci nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ci mostra come si fa la polvere di acciughe e tutti i segreti per un piatto perfetto. Manca un po’ di sale e Antonella lo aggiunge mostrando quanto sia importante sempre assaggiare prima di servire, anche per gli chef. La pasta triddi fatta con prezzemolo e pecorino nell’impasto è una golosità pugliese da provare subito. Ecco la ricetta di Antonella Ricci di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 19 OTTOBRE 2020

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: 200 g di semola rimacinata di grano duro, 5 g di prezzemolo tritato, 2 uova e il cucchiaio di pecorino, mescoliamo il tutto e otteniamo l’impasto per fare poi le sfoglie con la nonna papera. Dobbiamo ottenere una sfoglia spessa 3 mm, ritagliamo poi con la rotella le strisce e abbiamo i triddi che sono tagliatelle o pappardelle grossolane.

Nell’acqua di cottura della pasta lessiamo i gambi del broccolo, il torsolo. Scoliamo e frulliamo con un po’ di acqua di cottura e un po’ di olio di oliva, abbiamo la cremina.

In padella scaldiamo un po’ di olio di oliva con lo spicchio di aglio e qui cuociamo le cimette del broccolo già sbollentate, togliamo l’aglio, aggiungiamo la cremina fatta prima.

Cuociamo la pasta fresca, scoliamo e versiamo in padella, facciamo saltare aggiungendo magari un po’ di acqua di cottura.

Sbollentiamo velocemente i pomodorini, togliamo la pelle e aggiungiamo in padella.

Essicchiamo le acciughe adagiate su carta forno e messe in forno a 40 gradi per circa 3 ore, possiamo poi tritate tutto facilmente. Completiamo la pasta con la polvere di acciughe, pepe e serviamo.