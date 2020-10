Tortelli fondenti zucca e gorgonzola, ricetta di Enrico Croatti E’ sempre mezzogiorno (Foto)

E’ di Enrico Croatti la ricetta dei tortelli fondenti di zucca e gorgonzola di oggi 20 ottobre 2020 di E’ sempre mezzogiorno. Un primo piatto davvero speciale perché non impastiamo farina e uova per la sfoglia, non c’è infatti una sfoglia classica ma la sfoglia di zucca. Anche il ripieno è con la zucca ma non solo e in più è un ripieno cotto in forno. Il tutto risulta molto goloso servendo i tortelli fondenti di zucca con la crema di gorgonzola. Una vera delizia oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, una ricetta speciale con Antonella Clerici e il bravissimo chef catanese.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 20 OTTOBRE 2020 – LA RICETTA DEI TORTELLI FONDENTI DI ZUCCA E GORGONZOLA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: scegliamo la zucca violina questa volta, togliamo la scorza e con la mandolina tagliamo dischetti sottili che disponiamo nel piatto, copriamo con la pellicola e mettiamo nel congelatore per un giorno intero. Facciamo poi scongelare quando il ripieno è pronto.

Per il ripieno: togliamo la scorza e i semi della zucca, tagliamo a pezzetti e versiamo in teglia con scalogno a pezzetti, alloro, peperoncino tritato, zenzero fresco a lamelle e condiamo con pepe, sale e olio, poco olio. Copriamo con la pellicola e poi con la carta alluminio, mettiamo in forno 30 minuti a 170 gradi. Frulliamo poi il tutto.

Farciamo metà dei dischetti di zucca e copriamo con il resto dei dischetti, otteniamo i tortelli che scaldiamo in forno.

Nel pentolino sciogliamo il burro con le foglie di salvia fresca tritata. In un altro pentolino mettiamo il gorgonzola e un pochino di acqua, sciogliamo. Serviamo i tortelli che condiamo con burro e salvia completando con la fonduta di gorgonzola e se vogliamo anche un po’ di erba cipollina tritata fresca.