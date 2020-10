Spaghetti d’o puveriello, la ricetta di Lorenzo Biagiarelli per E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Spaghetti d’o puveriello è la ricetta di Lorenzo Biagiarelli di oggi 21 ottobre 2020 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Un primo piatto per 4 persone con 500 g di pasta, le uova, il formaggio, strutto e poco altro. Ben 2 uova a testa e così Biagiarelli suggerisce un pranzo completo. Un piatto napoletano ma Biagiarelli aggiunge in tocco spagnolo. Spaghetti d’o puveriello è una ricetta antica, quando da mangiare c’era davvero poco ma la pasta non mancava. Una ricetta per E’ sempre mezzogiorno con pochissimi passaggi ma tanta storia. Un piccolo disastro in cucina ma non è colpa di certo di Biagiarelli, è il bello della diretta e si può sempre rimediare. Ecco la ricetta degli spaghetti di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE LORENZO BIAGIARELLI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEGLI SPAGHETTI CON UOVO, STRUTTO E FORMAGGIO CONCIATO ROMANO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: cuociamo gli spaghetti in acqua bollente e salata.

In padella facciamo sciogliere lo strutto e una volta che è ben caldo incliniamo la padella e nello strutto coliamo l’uovo intero che abbiamo appena sgusciato nella ciotolina. Con l’aiuto di un cucchiaio cerchiamo di avvolgere il tuorlo con l’albume. Primo esperimento non riuscito, Lorenzo fa notare che la padella non è antiaderente e il risultato dell’uovo è pessimo. Riprova quindi con la padella antiaderente. Cuociamo in questo modo 4 uova.

Togliamo le uova cotte dallo strutto e adagiamo su carta da cucina. Nello strutto rimasto in padella e ben caldo aggiungiamo del pepe e qui rompiamo altre 4 uova e mescoliamo leggermente.

Scoliamo la pasta e versiamo in padella con le uova e lo strutto, facciamo saltare e serviamo completando con l’uovo cotto singolarmente e infine il formaggio grattugiato.