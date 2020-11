Tagliolini di farro con purea di fave e funghi cardoncelli: una ricetta di Anna Moroni

Oggi un piatto tipico della stagione autunnale nella cucina di Anna Moroni, che cosa si prepara con i consigli della maestra di cucina? La ricetta di oggi è quella dei tagliolini di farro con purea di fave e funghi cardoncelli. Un primo piatto dal tipico sapore autunnale che certamente vi conquisterà. Vediamo quindi come si preparano questi golosi tagliolini, per chi ama i funghi, sono certamente perfetti!

LA RICETTA DEI TAGLIOLINI DI FARRO CON PUREA DI FAVE E FUNGHI CARDONCELLI

Vediamo gli ingredienti che ci servono per la preparazione di questa ricetta suggerita da Anna Moroni: 400 g di pasta al farro, 400 g di fave lessate, 30 g di funghi cardoncelli, aglio semifresco, peperoncino, sale, olio evo

Iniziamo dalla pasta. Lessiamo le pasta al farro in acqua bollente e salata. In una casseruola scaldiamo un goccio di olio, uniamo abbondante aglio a pezzetti, lasciamo soffriggere e poi uniamo i funghi cardoncelli tagliati grossolanamente e facciamo stufare a fuoco vivace; lasciamo cuocere per qualche istante, in questa fase usiamo l’acqua di cottura e se amiamo il peperoncino lo possiamo aggiungere in questa fase.

Prendiamo le fave che abbiamo prima di questa fase, lessato con un goccio di olio, le mettiamo in padella e le risaltiamo. Poi terminata questa fase, le mettiamo in un mixer e le frulliamo. Scoliamo la pasta, la condiamo con i funghi mantecando in padella. Non ci resta che comporre il piatto: iniziamo con la base fatta dalla purea di fave, poi adagiamo sopra i nostri tagliolini di farro preparati con i funghi cardoncelli e la ricetta di oggi è servita.

Le idee non mancano, non ci resta che metterci ai fornelli! La ricetta è servita!