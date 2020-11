Orecchiette colorate con sughi tricolori di Antonella Ricci, la ricetta E’ sempre mezzogiorno

Golosa la ricetta delle orecchiette tricolori di Antonella Ricci per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 9 novembre 2020. Lorenzo Biagiarelli aiuta in cucina la Ricci nella preparazione perché in realtà prepara ben tre primi piatti. Orecchiette rosse, orecchiette bianche, orecchiette verdi e ovviamente anche u sughi sono colorati. Tutto per unire l’Italia nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Ancora una volta Antonella Ricci ha portato un piatto tradizionale della Puglia e non ci resta che provare anche noi a fare le orecchiette. Ecco la ricetta delle orecchiette colorate di oggi.

RICETTE ANTONELLA RICCI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLE ORECCHITTE TRICOLORI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo la farina con l'acqua per un impasto chiaro. Poi facciamo altri impasti e aggiungiamo il concentrato di pomodoro o la cremina di foglie di broccoli che vanno lessate e frullate.

Quindi al centro di una fontana di farina aggiungiamo la cremina di broccoli, al centro di un’altra il concentrato di pomodoro. Aggiungiamo solo un goccio di acqua, circa 20 grammi, dobbiamo ottenere un impasto che ci permette di fare le orecchiette. Abbiamo così i tre impasti colorati che facciamo riposare 30 minuti coperti e a temperatura ambiente.

Passiamo ai sughi e facciamo il rosso: i pomodorini li tagliamo a metà e mettiamo sulla teglia foderata con carta forno, facciamo essiccare per 45 minuti a 140 gradi conditi con timo, basilico, olio, sale e pepe. Poi frulliamo e abbiamo il sugo rosso.

Ricotta vaccina e ricotta forte, mescoliamo nel pentolino sul fuoco basso insieme e abbiamo il sugo bianco

Sbollentiamo in pentola velocemente le cime di rape, le foglie, frulliamo con un po’ di filo di olio di oliva e abbiamo la salsa verde.

Abbiamo fatto le nostre orecchiette e cuociamo prima le bianche in acqua bollente salata poi scoliamo e cuociamo le orecchiette verdi e poi le rosse.

In una padella scaldiamo olio di oliva con le foglie di basilico e saltiamo qui le orecchiette bianche. Saltiamo le orecchiette rosse nella padella con olio, aglio e peperoncino. In un’altra padella saltiamo sempre con l’olio e l’aglio le orecchiette verdi. Serviamo le tre orecchiette sui rispettivi sughini.