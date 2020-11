Ricette Sergio Barzetti: risotto alla carbonara di E’ sempre mezzogiorno

La ricetta del risotto alla carbonara di Sergio Barzetti dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 17 novembre 2020, il primo piatto goloso per tutta la famiglia, anche per chi non può mangiare il glutine. Come sempre Mr Alloro ci regala tanti consigli per ottenere un ottimo risotto e questo è davvero originale. Antonella Clerici suggerisce di rilassarsi in cucina, prepara il riso e stare lì a mescolare può piacere a molti. Il risotto alla carbonara di Sergio Barzetti prevede il riso Roma che va ben tostato e va sfumato con il vino. Aggiungiamo questa ricetta di Barzetti del riso alla carbonara nelle ricette E’ sempre mezzogiorno da copiare subito. E’ un primo piatto semplice da preparare, come tutte le altre ricette di Antonella Clerici su Rai 1.

RISOTTO ALLA CARBONARA DI SERGIO BARZETTI – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 17 NOVEMBRE 2020

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo a pezzetti il guanciale e una parte lo facciamo andare in pentola con il burro, attenzione a non fare bruciare. Il suggerimento è di non mettere la cipolla, che va invece nel brodo.

Abbiamo già fatto un buon brodo di carne a cui abbiamo aggiunto anche la mela, oltre a sedano, carota e cipolla.

Nella pentola aggiungiamo il riso, facciamo tostare mescolando. Sfumiamo con il vino e solo dopo aggiungiamo il brodo e portiamo a cottura aggiungendo brodo un po’ alla volta.

Il resto del guanciale lo rosoliamo in padella con altro burro. In una pentola versiamo i tuorli, aggiungiamo un po’ di grasso del guanciale in padella, uniamo il pecorino grattugiato e un po’ di brodo, battiamo con la frusta a mano scaldandolo bene ma sempre battendo con la frusta.