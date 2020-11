Sergio Barzetti: fusi di pollo con patate e birra, le ricette E’ sempre mezzogiorno

Torna anche oggi 9 novembre 2020 Sergio Barzetti con la ricetta dei fusi di pollo patate e birra per le ricette E’ sempre mezzogiorno. I fusi di pollo ripieni di salsiccia e formaggio, poi il tutto va in forno con le patate e con la birra ma c’è anche il succo d’arancia da non dimenticare e per completare la ricetta di Barzetti anche la birra. Una vera golosità, un secondo piatto di pollo e patate originale come tutte le ricette di Sergio Barzetti. Non perdete questa e la tre ricette con Antonella Clerici e Sergio Barzetti, le cosce di pollo ripiene con birra e patate.

RICETTE SERGIO BARZETTI – LA RICETTA DEI FUSI DI POLLO CON PATATE E BIRRA DA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Preparazione: Barzetti usa la luganega, va bene anche un'altra salsiccia. La sgraniamo nella ciotola e aggiungiamo il formaggio grattugiato, la scorza di arancia grattugiata, mescoliamo bene e abbiamo il ripieno delle cosce di pollo.

Incidiamo i fusi intorno all’osso, nella parte più grossa e così riusciamo a girare il fuso e togliere l’osso. Magari lo facciamo fare al macellaio se non siamo bravissimi in cucina. Possiamo adesso farcire i fusi con il ripieno. Possiamo poi fissarli con lo stuzzicadenti.

Mettiamo in padella i fusi ripieni che hanno la loro pelle, quindi non c’è bisogno di aggiungere olio. Saliamo, pepiamo e aggiungiamo foglie di salvia. Copriamo con la carta da forno bagnata e strizzata. Facciamo rosolare e solo dopo aggiungiamo l’olio di oliva.

Tagliamo le patate pelate, le facciamo a cubotti e aggiungiamo in padella con il pollo, facciamo rosolare un po’ il tutto.

Bagniamo bene la carta forno nel succo d’arancia, strizziamo e disponiamo nella teglia. Nel guscio di carta forno versiamo pollo e patate. Aggiungiamola birra e chiudiamo con altra carta forno sempre immersa nel succo d’arancia e strizzata.

Mettiamo in forno a 180 gradi per minimo 45 minuti. Completiamo con il miele che va sempre aggiunto a freddo altrimenti perde le sue proprietà.