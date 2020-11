Gnocchi alla romana di Gian Piero Fava, le ricette E’ sempre mezzogiorno del martedì

La ricetta degli gnocchi alla romana di Gian Piero Fava è il primo piatto E’ sempre mezzogiorno di oggi 24 novembre 2020. Lo chef che conosciamo bene grazie ai tanti anni a La prova del cuoco come sempre suggerisce ottime ricette e gli gnocchi alla romana che propone sono davvero golosi. Scambi di battute con Buzzi e l’allegria è di casa a E’ sempre mezzogiorno. Una ricetta golosa degli gnocchi alla romana perché non c’è solo burro e formaggio come condimento ma ci sono il prosciutto crudo, la salvia, il pecorino, il burro e la besciamella. Giovedì gnocchi ma questa ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno è perfetta anche per la domenica. Scopriamo nel dettaglio come

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – GIAN PIERO FAVA PREPARA GLI GNOCCHI ALLA ROMANA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nel pentolino facciamo bollire il latte con il burro e versiamo il semolino mescolando con la frusta, come si fa con la polenta, togliamo dal fuoco e aggiungiamo le uova e il formaggio grattugiato, mescoliamo bene il tutto. Va lavorato a caldo e così possiamo versare il composto nella teglia foderata con la carta forno. Livelliamo e facciamo raffreddare prima fuori dal frigo e poi in frigo. Deve essere ben freddo per copparlo e ottenere gli gnocchi romani.

Prepariamo il roux con burro e farina nella pentola, deve essere ben caldo aggiungiamo adesso il latte freddo, mescoliamo e cuciamo, abbiamo la besciamella a cui aggiungiamo sale, pepe e pecorino stracchinato