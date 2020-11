Ricette Lorenzo Biagiarelli: pasta con besciamella e formaggi al forno per E’ sempre mezzogiorno

Mac & Cheese è la ricetta di Lorenzo Biagiarelli di oggi 25 novembre 2020, la ricetta E’ sempre mezzogiorno per fare la pasta con la salsa mornay. Tantissima besciamella arricchita con tuorli d’uova e formaggi e in più bacon, ovvero la pancetta con cui completiamo la teglia di pasta prima di metterla in forno. Il tempo di gratinare, 20 minuti circa, 2 la pasta besciamella e formaggi di Lorenzo Biagiarelli è pronta. Il suggerimento è di aggiungere il doppio di formaggio rispetto al peso della pasta, quindi davvero una bomba di calorie e gusto un bel po’ americano. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Lorenzo Biagiarelli per fare la pasta al forno piena piena di besciamella e formaggio. Un altro duro colpo per la dottoressa Evelina Flachi con le nuove ricette di Antonella Clerici nel bosco di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE LORENZO BIAGIARELLI – LA RICETTA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DELLA PASTA AL FORNO CON BESCIAMELLA E FORMAGGI

Ingredienti e preparazione: cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, la scoliamo al dente.

In padella sciogliamo il burro, aggiungiamo la farina, mescoliamo e otteniamo il roux a cui aggiungiamo il latte fuori dal fuoco e un po’ alla volta, sempre mescolando. Portiamo sul fuoco e portiamo a cottura e otteniamo la besciamella. Aggiungiamo sempre mescolando 2/3 dei formaggi suggeriti. Ovviamente i formaggi li aggiungiamo a pezzettini. I formaggi suggeriti sono cheddar, taleggio e un altro simile.

Aggiungiamo alla besciamella anche il pepe bianco e i tuorli, non aggiungiamo sale, è già ben saporita con i formaggi.

Scoliamo la pasta da tutta l’acqua e versiamo direttamente nella pentola con la salsa bianca, mescoliamo. Versiamo tutto nella teglia e copriamo con il resto dei formaggi, l formaggio grattugiato e la pancetta a dadini. Mettiamo in forno a 160 gradi per 20 minuti per fare gratinare.